Parque Patricios: un hombre murió al advertir que robaron en la empresa donde trabajaba Los delincuentes permanecieron en el lugar durante al menos una hora y no mantuvieron contacto con el empleado. La puerta se encontraba violentada.







El hecho se produjo en Parque Patricios. Captura de Google Maps

Un hombre murió luego de que advirtiera que un grupo de delincuentes robó en la empresa en la que trabajaba, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios. La puerta del lugar se encontraba violentada y las autoridades descartaron una toma de rehenes, como se creía inicialmente.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes del hecho detallaron que se produjo en una empresa distribuidora de paneles solares ubicada sobre la calle Sánchez de Loria al 2000, donde un grupo de ladrones accedió a la compañía, donde permanecieron al menos una hora.

Embed En tanto, el operativo comenzó después de que un empleado se comunicara con la Policía ya que advirtió que la puerta del lugar estaba violentada. "Al arribar, se observó al empleado, de 65 años, con un pie enganchado en la escalera, sin vida. A prima facie el mismo, al querer revisar el local, se cayó de la escalera golpeándose la cabeza, perdiendo la vida", señalaron los voceros.

Las autoridades iniciaron una investigación, por el cual en las cámaras de seguridad se observa el ingreso de unos delincuentes a las 6, que luego se retiraron a las 7. Por su parte, el hombre había accedido una hora después, por lo que no mantuvo contacto con los ladrones.