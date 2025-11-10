10 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Parque Patricios: un hombre murió al advertir que robaron en la empresa donde trabajaba

Los delincuentes permanecieron en el lugar durante al menos una hora y no mantuvieron contacto con el empleado. La puerta se encontraba violentada.

Por
El hecho se produjo en Parque Patricios.

El hecho se produjo en Parque Patricios.

Captura de Google Maps

Un hombre murió luego de que advirtiera que un grupo de delincuentes robó en la empresa en la que trabajaba, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios. La puerta del lugar se encontraba violentada y las autoridades descartaron una toma de rehenes, como se creía inicialmente.

El hecho se produjo en La Plata.
Te puede interesar:

Tragedia en La Plata: murió un motociclista tras chocar con un camión

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes del hecho detallaron que se produjo en una empresa distribuidora de paneles solares ubicada sobre la calle Sánchez de Loria al 2000, donde un grupo de ladrones accedió a la compañía, donde permanecieron al menos una hora.

Embed

En tanto, el operativo comenzó después de que un empleado se comunicara con la Policía ya que advirtió que la puerta del lugar estaba violentada. "Al arribar, se observó al empleado, de 65 años, con un pie enganchado en la escalera, sin vida. A prima facie el mismo, al querer revisar el local, se cayó de la escalera golpeándose la cabeza, perdiendo la vida", señalaron los voceros.

Las autoridades iniciaron una investigación, por el cual en las cámaras de seguridad se observa el ingreso de unos delincuentes a las 6, que luego se retiraron a las 7. Por su parte, el hombre había accedido una hora después, por lo que no mantuvo contacto con los ladrones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hecho se produjo por la explosión de un auto.

Nueva Delhi: al menos ocho muertos por la explosión de un auto en una zona turística

continua la busqueda de los jubilados desaparecidos en chubut: el misterioso hallazgo durante los nuevos rastrillajes

Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut: el misterioso hallazgo durante los nuevos rastrillajes

play

Muerte en San Telmo: revelaron el video de la caída de la joven fallecida

play

Muerte en San Telmo: la familia de Matilda López aseguró que su novio era "violento y manipulador"

Un hombre de 40 años fue detenido en Barrio Parque Palermo por violencia de género.

"¡Mi papá quiere matar a mi mamá!": el desesperado grito de un nene que evitó un femicidio

El hecho se produjo en la Ruta 36.
play

Tragedia: un muerto y un herido grave por el choque de una camioneta

Rating Cero

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Darío Barassi no seguirá al frente de ¡Ahora caigo!﻿ y lo reemplazará un extranjero.

Darío Barassi no sigue en El Trece: quién lo reemplazará y con qué programa

Wanda Nara exige una deuda multimillonaria a Mauro Icardi.

Se filtró la deuda de Mauro Icardi con Wanda Nara: supera los $200 millones

Disney+ confirmó la llegada de una serie spin-off﻿ de El encargado.
play

Disney+ anunció una spin-off de El encargado: qué personaje tendrá su propia serie

El rumor tomó fuerza especialmente porque el artista venía de atravesar una ruptura mediática.

El cantante Beéle estaría en pareja con una modelo colombiana y es furor en las redes: quién es

últimas noticias

El hecho se produjo en Parque Patricios.

Parque Patricios: un hombre murió al advertir que robaron en la empresa donde trabajaba

Hace 11 minutos
Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Hace 11 minutos
Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Hace 32 minutos
play

Santilli se reunió con gobernadores para trazar "una agenda para avanzar en las reformas"

Hace 54 minutos
Darío Barassi no seguirá al frente de ¡Ahora caigo!﻿ y lo reemplazará un extranjero.

Darío Barassi no sigue en El Trece: quién lo reemplazará y con qué programa

Hace 1 hora