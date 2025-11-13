San Juan: sedujo a una mujer por Tinder, la estafó por más de $4 millones y ahora le devolverá el dinero

El embaucador mantuvo una relación virtual de un año y medio con la víctima, lapso en el que la convenció de enviarle casi 80 transferencias. Tras iniciar un juicio, llegaron a un acuerdo y le reintegrará parte de lo robado en varias cuotas.

Un hombre acusado de seducir a través de Tinder para luego estafar a una mujer por $6,5 millones en la provincia de San Juan llegó a un acuerdo con la víctima , a quien le devolverá parte del dinero que le robó mediante ardides y embustes. Serán $4 millones, en varias cuotas .

El embaucador, Ángel Ariel Pedernera, de 32 años , había conocido a joven de 29 a través de la aplicación, en la que tenía como foto de perfil la imagen de un joven rubio . Durante más de un año, mantuvieron una relación de noviazgo virtual , sin haberse visto nunca, merced a distintas excusas del estafador para mantenerse en las sombras. Tenía un motivo: en el mundo digital, se presentaba como un empresario respetado, con una agenda cargada y que siempre estaba de viaje .

La estructura de su mentira contaba con varios apuntalamientos, como los números de teléfono extra que utilizaba para falsificar la personalidad de su presunta madre y un ficticio amigo y así dar mayor trasfondo y volumen a su engaño. Le aseguraba que era dueño de una empresa constructora en Santa Fe y que en San Juan trabajaba como pastelero para un conocido hotel. Las charlas por WhatsApp se mechaban con obsequios que él le enviaba, como comida y helados por el servicio de delivery que hicieron mella en el corazón de la joven.

Al poco tiempo, comenzó lo que, con el diario del lunes, suena obvio: los pedidos de dinero . Excusas como el arreglo de una camioneta, la necesidad de compra de medicamentos o la falta de pago de un socio eran argumento suficiente para que ella aceptara hacer las transferencias.

Según indicó en el juicio el fiscal Pablo Martín, en un año y medio el estafador consiguió que la chica le realizara 79 envíos de distintas cifras, por un monto total de $6,5 millones , a su cuenta de Mercado Pago.

Cuando la víctima empezó a sospechar, Pedernera jugó la carta de la culpa: se aprovechó de su situación vulnerable y la extorsionaba asegurando que se iba a matar si ella lo dejaba. Finalmente, logró salir de ese círculo vicioso y formalizó la denuncia, que llevó al estafador a los tribunales sanjuaninos como imputado.

Tras unos meses, ambas partes alcanzaron un acuerdo monetario. El victimario se comprometió a devolver el total de $4 millones: $2 millones al contado y 9 cuotas de $222 mil pagaderas desde enero de 2026.

Qué es una estafa romántica

Las estafas románticas son un tipo de fraude en el que los delincuentes crean perfiles falsos en sitios de citas o redes sociales para explotar de manera emocional y financiera a los usuarios de estas plataformas.

Los estafadores construyen una relación con sus víctimas, a menudo durante semanas o meses, y ganan su confianza y afecto. Una vez que sienten que se aseguraron la credibilidad de la víctima, comienzan a inventar historias de dificultades económicas o emergencias para pedirles dinero.

Hay varias recomendaciones a tener en cuenta para evitar caer en una estafa romántica.

El proceso generalmente comienza con una relación online, nacida en un match en apps de citas o después de crear una amistad en redes sociales, aparentemente genuina. En la mayoría de los casos, el estafador afirma trabajar o vivir en el extranjero, lo que dificulta reunirse en persona. De todas maneras, llenan de afecto a la víctima, y construyen una conexión emocional.

Después, comienzan a pedir dinero, para situaciones complicadas como emergencias médicas, gastos impensados u oportunidades de emprender. El estafador puede incluso enviar pequeñas cantidades de dinero o regalos para generar credibilidad antes de pedir sumas mayores. Estas solicitudes de efectivo son acompañadas de súplicas emotivas y promesas de pago futuro o de una vida juntos.

Cómo evitar una estafa romántica en una app de citas

Es importante investigar antes de confiar: se debe realizar búsquedas sobre la persona con la que se está hablando. Se puede usar su nombre, fotos o detalles de su historia para verificar su autenticidad. Las búsquedas inversas de imágenes pueden ayudar a descubrir si la foto de perfil ya fue utilizada en otros contextos, posiblemente en estafas, o si pertenece a otra persona a quien está robándole la identidad.

Mantener la comunicación siempre dentro de la plataforma: evitar salir del chat de la app hasta que se esté completamente seguro de que la otra persona es quien dice ser. Las aplicaciones de citas tienen medidas de seguridad y monitoreo que pueden proteger de estafadores.

Hablar con amigos o familiares: si se siente que la relación con alguien de internet, ya sea en redes o apps, crece, es recomendable hablar con amigos o familiares sobre las interacciones y contarles de la otra persona. Ellos pueden ofrecer una perspectiva objetiva y ayudar a identificar señales de advertencia que se puedan haber pasado por alto.

Nunca compartir información personal: es importante ser cauteloso al compartir información personal, como dirección, lugar de trabajo o detalles financieros. Los estafadores pueden usar esta información para manipular o incluso para robar. Lo mejor es no revelar esos datos hasta después de haber conocido en persona y tener plena confianza en el otro.