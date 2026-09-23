León XIV llega a la Argentina: por qué ningún Papa volvió desde Juan Pablo II

El sumo pontífice visitará el país del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Gobierno espera una movilización de unos 7 millones de personas y decretó feriado nacional para el 9 de noviembre. La última visita papal había sido la de Juan Pablo II, en 1987.

La llegada del papa León XIV a la Argentina ya genera una expectativa inédita: será el primer pontífice que visite el país en casi cuatro décadas. El sumo pontífice estará en el país del 8 al 11 de noviembre y recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, con una agenda que incluirá misas multitudinarias, encuentros con dirigentes sociales y sindicales, jóvenes, representantes de distintas religiones y miembros de la Iglesia.

El Gobierno espera una movilización de aproximadamente 7 millones de personas para el conjunto de las actividades vinculadas con la visita. Además, decretó feriado nacional el lunes 9 de noviembre, mientras se esperan medidas similares en las provincias y las localidades alcanzadas por la agenda del Papa durante los días siguientes.

León XIV llegará el domingo 8 a Buenos Aires. Tras su arribo, visitará el Monumento a San Martín, será recibido oficialmente en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. El lunes 9 tendrá una de las actividades centrales de la gira: una misa frente al Monumento a los Españoles , en Palermo. También visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione y mantendrá reuniones con representantes sociales, sindicales y religiosos.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y mantendrá encuentros con integrantes de la Iglesia. De regreso en Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes. El miércoles 11 visitará un complejo penitenciario y cerrará su paso por el país con una misa en la plaza frente a la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú.

El antecedente más cercano de una visita papal al país se remonta a abril de 1987. Juan Pablo II permaneció seis días en la Argentina, recorrió Buenos Aires y otras diez provincias y pronunció 26 discursos. Fue la segunda vez que Karol Wojtyla llegó al país: la primera había sido en junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas , cuando permaneció unas 30 horas, apenas dos días antes de la rendición argentina.

El viaje de 1987 tuvo lugar durante el gobierno de Raúl Alfonsín y estuvo atravesado por los principales debates religiosos, sociales y políticos de aquel momento. El pontífice se reunió con autoridades, empresarios, trabajadores y representantes de distintas comunidades religiosas, además de encabezar celebraciones multitudinarias en varias provincias.

Uno de los ejes de sus mensajes estuvo vinculado con las consecuencias de la última dictadura militar y la defensa de los derechos humanos. Frente a una sociedad que todavía atravesaba las secuelas del terrorismo de Estado, llamó a dejar atrás los enfrentamientos y la violencia: “Que el hermano no se enfrente más al hermano; que no vuelva a haber más ni secuestrados ni desaparecidos; que no haya lugar para el odio, la violencia; que la dignidad de la persona humana sea siempre respetada”.

Otro de los temas que atravesó aquella gira fue el debate por la Ley de Divorcio, frente a la cual Juan Pablo II manifestó su rechazo y defendió la indisolubilidad del matrimonio de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica. En Córdoba, cuestionó la ruptura del vínculo matrimonial y planteó: “Si no se exige fidelidad al matrimonio (...) ¿por qué exigir al hombre la lealtad a la patria, a los compromisos laborales, al cumplimiento de las leyes y contratos?”. Luego advirtió que la difusión del divorcio podía derivar en “una disminución de la moralidad pública en todos los sectores”. Pese a la oposición de la Iglesia, el Congreso argentino aprobó la norma dos meses después de aquella visita.

Desde entonces, ningún otro pontífice volvió a pisar territorio argentino. Benedicto XVI, elegido en 2005, tampoco visitó el país durante sus casi ocho años al frente de la Iglesia Católica. Si bien mantuvo vínculos con referentes argentinos y siguió de cerca la realidad nacional, sus viajes por América Latina tuvieron otros destinos: en 2007 visitó Brasil y en 2012 recorrió México y Cuba, sin incluir a la Argentina en su agenda internacional.

La relación de Benedicto XVI con el país, sin embargo, tuvo otros puntos de contacto. El entonces cardenal Jorge Bergoglio había tratado con Joseph Ratzinger antes de su elección como Papa y ambos coincidieron en distintas instancias de la Iglesia. Además, el pontífice alemán mantuvo vínculos con religiosos y académicos argentinos y conocía algunos de los debates que atravesaban a la Iglesia y a la sociedad local.

El período más extenso sin una visita papal se produjo, sin embargo, durante el pontificado de Francisco. Bergoglio asumió en 2013 y, pese a recibir invitaciones de autoridades y de la Iglesia argentina y expresar en distintas oportunidades su deseo de regresar, el viaje nunca se concretó. Durante sus 12 años como pontífice recorrió numerosos países de América Latina, pero la Argentina quedó fuera de sus itinerarios.

Pero la explicación más significativa del largo intervalo está en el pontificado de Francisco. Bergoglio asumió como Papa en 2013 y, pese a haber recibido invitaciones de autoridades y de la Iglesia argentina y haber manifestado en distintas oportunidades su intención de regresar, nunca concretó el viaje. En los 12 años como pontífice visitó distintos países de América Latina, pero Argentina quedó fuera de sus recorridos.

¿Por qué Francisco nunca visitó la Argentina?

La última vez que Jorge Bergoglio estuvo en la Argentina fue en febrero de 2013, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires y cardenal. Un mes después, el 13 de marzo, fue elegido Papa y adoptó el nombre de Francisco. Desde entonces, y durante los doce años que permaneció al frente de la Iglesia Católica, nunca volvió a pisar el país.

No hubo una única explicación oficial para esa ausencia. Entre los factores señalados por personas cercanas al pontífice y analistas apareció la fuerte polarización política argentina y el riesgo de que una eventual visita fuera interpretada en clave partidaria. También incidieron las relaciones que Francisco mantuvo con distintos sectores de la política nacional a lo largo de su pontificado.

El Papa recibió invitaciones de autoridades y de la Iglesia argentina y expresó en reiteradas oportunidades su deseo de regresar. En enero de 2024 incluso anunció que esperaba poder viajar a la Argentina hacia fines de ese año, mientras que meses después señaló que todavía no estaba decidido y que primero debían resolverse algunas cuestiones. Sin embargo, el viaje nunca llegó a concretarse. Durante su pontificado realizó numerosos viajes internacionales, incluidos varios destinos de América Latina, pero la Argentina quedó fuera de sus itinerarios.