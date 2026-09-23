23 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

León XIV llega a la Argentina: por qué ningún Papa volvió desde Juan Pablo II

El sumo pontífice visitará el país del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Gobierno espera una movilización de unos 7 millones de personas y decretó feriado nacional para el 9 de noviembre. La última visita papal había sido la de Juan Pablo II, en 1987.

Por
La última visita papal había sido la de Juan Pablo II

La última visita papal había sido la de Juan Pablo II, en 1987.

La llegada del papa León XIV a la Argentina ya genera una expectativa inédita: será el primer pontífice que visite el país en casi cuatro décadas. El sumo pontífice estará en el país del 8 al 11 de noviembre y recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, con una agenda que incluirá misas multitudinarias, encuentros con dirigentes sociales y sindicales, jóvenes, representantes de distintas religiones y miembros de la Iglesia.

León XIV llegará en noviembre.
Te puede interesar:

Visita de León XIV a la Argentina: cómo es el lugar en el que se alojará el Papa

El Gobierno espera una movilización de aproximadamente 7 millones de personas para el conjunto de las actividades vinculadas con la visita. Además, decretó feriado nacional el lunes 9 de noviembre, mientras se esperan medidas similares en las provincias y las localidades alcanzadas por la agenda del Papa durante los días siguientes.

León XIV llegará el domingo 8 a Buenos Aires. Tras su arribo, visitará el Monumento a San Martín, será recibido oficialmente en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. El lunes 9 tendrá una de las actividades centrales de la gira: una misa frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. También visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione y mantendrá reuniones con representantes sociales, sindicales y religiosos.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y mantendrá encuentros con integrantes de la Iglesia. De regreso en Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes. El miércoles 11 visitará un complejo penitenciario y cerrará su paso por el país con una misa en la plaza frente a la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú.

La última visita de un papa a la Argentina: Juan Pablo II en 1987

El antecedente más cercano de una visita papal al país se remonta a abril de 1987. Juan Pablo II permaneció seis días en la Argentina, recorrió Buenos Aires y otras diez provincias y pronunció 26 discursos. Fue la segunda vez que Karol Wojtyla llegó al país: la primera había sido en junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, cuando permaneció unas 30 horas, apenas dos días antes de la rendición argentina.

El viaje de 1987 tuvo lugar durante el gobierno de Raúl Alfonsín y estuvo atravesado por los principales debates religiosos, sociales y políticos de aquel momento. El pontífice se reunió con autoridades, empresarios, trabajadores y representantes de distintas comunidades religiosas, además de encabezar celebraciones multitudinarias en varias provincias.

Uno de los ejes de sus mensajes estuvo vinculado con las consecuencias de la última dictadura militar y la defensa de los derechos humanos. Frente a una sociedad que todavía atravesaba las secuelas del terrorismo de Estado, llamó a dejar atrás los enfrentamientos y la violencia: “Que el hermano no se enfrente más al hermano; que no vuelva a haber más ni secuestrados ni desaparecidos; que no haya lugar para el odio, la violencia; que la dignidad de la persona humana sea siempre respetada”.

Otro de los temas que atravesó aquella gira fue el debate por la Ley de Divorcio, frente a la cual Juan Pablo II manifestó su rechazo y defendió la indisolubilidad del matrimonio de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica. En Córdoba, cuestionó la ruptura del vínculo matrimonial y planteó: “Si no se exige fidelidad al matrimonio (...) ¿por qué exigir al hombre la lealtad a la patria, a los compromisos laborales, al cumplimiento de las leyes y contratos?”. Luego advirtió que la difusión del divorcio podía derivar en “una disminución de la moralidad pública en todos los sectores”. Pese a la oposición de la Iglesia, el Congreso argentino aprobó la norma dos meses después de aquella visita.

Desde entonces, ningún otro pontífice volvió a pisar territorio argentino. Benedicto XVI, elegido en 2005, tampoco visitó el país durante sus casi ocho años al frente de la Iglesia Católica. Si bien mantuvo vínculos con referentes argentinos y siguió de cerca la realidad nacional, sus viajes por América Latina tuvieron otros destinos: en 2007 visitó Brasil y en 2012 recorrió México y Cuba, sin incluir a la Argentina en su agenda internacional.

La relación de Benedicto XVI con el país, sin embargo, tuvo otros puntos de contacto. El entonces cardenal Jorge Bergoglio había tratado con Joseph Ratzinger antes de su elección como Papa y ambos coincidieron en distintas instancias de la Iglesia. Además, el pontífice alemán mantuvo vínculos con religiosos y académicos argentinos y conocía algunos de los debates que atravesaban a la Iglesia y a la sociedad local.

El período más extenso sin una visita papal se produjo, sin embargo, durante el pontificado de Francisco. Bergoglio asumió en 2013 y, pese a recibir invitaciones de autoridades y de la Iglesia argentina y expresar en distintas oportunidades su deseo de regresar, el viaje nunca se concretó. Durante sus 12 años como pontífice recorrió numerosos países de América Latina, pero la Argentina quedó fuera de sus itinerarios.

Pero la explicación más significativa del largo intervalo está en el pontificado de Francisco. Bergoglio asumió como Papa en 2013 y, pese a haber recibido invitaciones de autoridades y de la Iglesia argentina y haber manifestado en distintas oportunidades su intención de regresar, nunca concretó el viaje. En los 12 años como pontífice visitó distintos países de América Latina, pero Argentina quedó fuera de sus recorridos.

¿Por qué Francisco nunca visitó la Argentina?

La última vez que Jorge Bergoglio estuvo en la Argentina fue en febrero de 2013, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires y cardenal. Un mes después, el 13 de marzo, fue elegido Papa y adoptó el nombre de Francisco. Desde entonces, y durante los doce años que permaneció al frente de la Iglesia Católica, nunca volvió a pisar el país.

No hubo una única explicación oficial para esa ausencia. Entre los factores señalados por personas cercanas al pontífice y analistas apareció la fuerte polarización política argentina y el riesgo de que una eventual visita fuera interpretada en clave partidaria. También incidieron las relaciones que Francisco mantuvo con distintos sectores de la política nacional a lo largo de su pontificado.

El Papa recibió invitaciones de autoridades y de la Iglesia argentina y expresó en reiteradas oportunidades su deseo de regresar. En enero de 2024 incluso anunció que esperaba poder viajar a la Argentina hacia fines de ese año, mientras que meses después señaló que todavía no estaba decidido y que primero debían resolverse algunas cuestiones. Sin embargo, el viaje nunca llegó a concretarse. Durante su pontificado realizó numerosos viajes internacionales, incluidos varios destinos de América Latina, pero la Argentina quedó fuera de sus itinerarios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

León llegará al país el 8 de noviembre y se irá el 11.

Feriado por la visita del papa León XIV: la definición del Gobierno de cara a la multitudinaria misa

El Gobierno busca garantizar el ordenamiento vial y facilitar la movilidad masiva de fieles.

Quiénes podrán viajar gratis con tarjeta SUBE durante la visita del papa León XIV

El Papa vistará la icónica Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Visita del papa León XIV a Córdoba: qué pasará con el feriado del martes 10 de noviembre

El Papa dará misas en Luján y en el Monumento de los Españoles.

Visita del papa León XIV: qué pasará con el feriado del miércoles 11 de noviembre en CABA y Provincia

play

El Gobierno confirmó que el día 9 de noviembre será feriado por la visita del papa León XIV

a dias de la visita del leon xiv, la iglesia reconocio puntos de acuerdo y muchas diferencias con el gobierno

A días de la visita del León XIV, la Iglesia reconoció "puntos de acuerdo" y "muchas diferencias" con el Gobierno

Rating Cero

Puma Rodríguez atacó a Levinton sin saberlo.

El papelón del Puma Rodríguez: destrozó una canción de Joaquín Levinton mientras el cantante estaba a su lado

El piloto de Alpine apareció entre los usuarios que le dieron me gusta.

Los sugerentes gestos de Franco Colapinto con la hija de una famosa argentina

Quién es el tercero en discordia entre J Balvin y su novia.

Qué exfutbolista de la Selección argentina fue señalado como tercero en discordia entre J Balvin y su novia

Si bien Fito Páez aseguró que son amigos, también aclaró que puede pasar cualquier cosa.

Se supo: Fito Páez reveló qué tipo de relación tiene con Sofía Gala

Arnaud Denis, de 43 años, falleció en una clínica en Bélgica. 

Profundo dolor: murió el actor francés Arnaud Denis a los 43 años tras solicitar la eutanasia

Luck anunció un lanzamiento que sonará esta primavera.

En medio de la polémica con Tiago PZK, Luck Ra hizo un fuerte anuncio: "A quién le importa"

últimas noticias

Puma Rodríguez atacó a Levinton sin saberlo.

El papelón del Puma Rodríguez: destrozó una canción de Joaquín Levinton mientras el cantante estaba a su lado

Hace 7 minutos
Esteban Ocon puso en duda su continuidad en Haas para el 2027.

Un piloto de Fórmula 1 se declaró "agente libre" para 2027: apuntan a un sudamericano de la F2

Hace 12 minutos
Beneficio en patentes en CABA. 

¿Cuánto va a pagar tu auto de patente en CABA?: 5 ejemplos para entender los cambios

Hace 23 minutos
No se trata de extraterrestres, se trataría de auroras generadas por su campo magnético. 

¿Extraterrestres? La Tierra recibió una señal de un exoplaneta por primera vez

Hace 27 minutos
El piloto de Alpine apareció entre los usuarios que le dieron me gusta.

Los sugerentes gestos de Franco Colapinto con la hija de una famosa argentina

Hace 39 minutos