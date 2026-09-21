21 de septiembre de 2026 Inicio
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Confirmaron la agenda del papa León XIV en Argentina: a qué hora y en dónde será la masiva misa en CABA

El Vaticano hizo público el cronograma de actividades del sumo pontífice, quien arribará al país vía Uruguay el próximo domingo 8 de noviembre y se quedará hasta el 11 al mediodía, cuando partirá rumbo a Perú para cerrar su gira por Sudamérica.

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León XIV recorrerá Buenos Aires

León XIV recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján durante su paso por la Argentina.

EFE

El papa León XIV pisará suelo argentino el domingo 8 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján a lo largo de cuatro jornadas cargadas de misas, encuentros y gestos hacia distintos sectores de la sociedad. Así lo precisó el cronograma oficial que difundió el Vaticano este lunes, que finalmente confirmó dónde y a qué hora será la esperada misa en la Ciudad de Buenos Aires.

León llegará al país el 8 de noviembre y se irá el 11.
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Será la primera vez que un Papa visite el país desde el paso de Juan Pablo II, en abril de 1987. La escala argentina forma parte de una gira sudamericana que también incluye Uruguay y Perú, y que el pontífice cerrará en Lima.

León XIV llegará desde Montevideo, luego de una misa en Florida y de la despedida en el aeropuerto de Carrasco. El avión aterrizará a las 16:30 en Aeroparque Jorge Newbery, donde lo esperará la recepción oficial.

Su primera parada será a las 17 en el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. A las 17:20 tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde el Papa se reunirá con el presidente Javier Milei. La jornada cerrará a las 18:30 en el Palacio Libertad, con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Allí pronunciará uno de los discursos centrales de la visita.

El día arrancará temprano. A las 9:15, León XIV visitará a los operadores y a las personas asistidas del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Después llegará el momento más esperado: la misa de las 11:30 en el Monumento de los Españoles, para la que se proyecta una concurrencia de 1 millón de personas.

La agenda del Papa en Argentina: martes 10 de noviembre

El martes estará dedicado principalmente a Córdoba. León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque y llegará a la capital provincial a las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La agenda del Papa en Argentina: miércoles 11 de noviembre

La última jornada de León XIV en la Argentina comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, el Papa viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Luego regresará a Buenos Aires. A las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.

El Gobierno celebró la confirmación de la visita

Tras la confirmación oficial de la agenda, la Oficina del Presidente celebró el anuncio de la visita de León XIV a la Argentina. El comunicado destacó que el Pontífice llegará al país en respuesta a las invitaciones formuladas por el presidente Javier Milei y por la Iglesia argentina.

El Gobierno también remarcó que el Papa mantendrá un encuentro con Milei en la Casa Rosada y que participará de una reunión con autoridades, el cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad. Además, agradeció a León XIV y a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el trabajo conjunto y señaló que las distintas áreas del Estado continuarán coordinando los preparativos para la visita, que calificó como "un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos".

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