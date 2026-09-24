Difunden un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Pity Álvarez luego de su internación: "Estable" El músico sufrió una crisis hipertensiva el martes por la noche, horas después del choque en una estación de servicio. Continúa a la espera de ser trasladado a una clínica de su cobertura médica. Por Agregar C5N en









El parte médico de este jueves explica que Pity Álvarez está "estable" y con la presión controlada.

Luego de la internación de Cristian “Pity” Álvarez por su crisis hipertensiva, este jueves difundieron un nuevo parte médico del músico donde aseguraron que se encuentra “estable”.

De acuerdo a lo detallado en el comunicado, el ex líder de Viejas Locas continúa internado en el Hospital Tornú y, si bien no indicaron que existe una mejoría sí remarcaron que “tiene la presión arterial controlada” y que “no presentó complicaciones durante el período de observación”.

Por último, indicaron que el artista “continúa a la espera de su derivación a una clínica de su cobertura médica”.

Por qué fue internado a Pity Álvarez Cristian “Pity” Álvarez fue internado este miércoles por la mañana después de haber sufrido una crisis hiptertensiva, horas después de haber chocado en una estación de servicio.

“La hermana le quitó las llaves porque el accidente del auto, estaba nervioso, la presión por este estrés que tenía se le fue por las nubes, le sangraba mucho la nariz. Por la noche fue internado, evaluaron y lo pusieron en terapia intermedia. El hospital habla con su obra social para trasladarlo, están intentando hacer el trasladado”, detalló su abogado Sebastián Queijeiro en diálogo con TN sobre la situación se dio por la noche del martes tras el accidente.

De acuerdo con lo que contó el periodista Diego Gabriele en C5N, el artista “tiene picos de presión de 21, la glucemia le da tan alta que ni el aparato puede medir”: “Hay un problema enorme con la salud mental, contó sobre lo ocurrido”.