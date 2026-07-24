Atención usuarios de la autopista Dellepiane: cierran ambas manos durante 24 horas por obras

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño informó que la Autopistas Urbanas (AUSA) cerrarán el tramo entre las avenidas Escalada y Argentina para poder instalar una nueva pasarela peatonal.

Durante el fin de semana estará cerrada en ambos sentidos la Autopista Dellepiane por obras, en la que montarán una nueva pasarela peatonal entre las avenidas Escalada y Argentina. Será a partir de las 15hs del sábado hasta el domingo a la misma hora.

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Tras la ejecución de cuatro nuevos puentes (dos ferroviarios, sobre las vías del FFCC Belgrano Sur; el nuevo puente peatonal Piedrabuena; y otro sobre la calle Río Negro), se pudo avanzar con la ejecución de las calzadas de ambas colectoras.

Simultáneamente, continúan las obras de la nueva colectora Sur, que canaliza el tráfico con dirección al centro de la Ciudad y que tiene mayor extensión. Se prevé que terminarán en agosto .

Según informaron desde el Gobierno porteño para mejorar el transporte público en el centro de la autopista habrá un corredor exclusivo para los colectivos , que se extenderá desde la avenida Piedrabuena hasta empalmar con el Metrobus de AU 25 de Mayo.

Será de doble sentido, contará con seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón, lo que aumentará la seguridad vial.

En las últimas horas se confirmó el cierre de la autopista por 24 horas, por lo que los usuarios tendrán que utilizar la autopista Perito Moreno para poder conectar AU 25 de Mayo con la avenida General Paz.

Con el objetivo de conectar ambas márgenes de la traza de manera segura, se implementará un nuevo puente peatonal a la altura de la calle Albariño. Esta estructura no solo agilizará el ingreso a la próxima estación de Metrobús -que estará emplazada en el sector central de los carriles-, sino que también dispondrá de rampas para asegurar el paso de cochecitos de bebé y personas con movilidad reducida.