2 de julio de 2026 Inicio
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El Vaticano excomulgó a los obispos lefebvrianos, que habían desafiado a León XIV

La Santa Sede calificó las consagraciones como un “acto cismático” y una ruptura intencional con la Iglesia. El movimiento católico, seguidor de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, se caracterizan por su rechazo frontal a las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II y la defensa de la misa tradicional en latín.

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El Vaticano pidió a los fieles que no asistan a la misas del grupo tradicionalista 

El Vaticano pidió a los fieles que no asistan a la misas del grupo tradicionalista 

El Vaticano excomulgó a los cuatro obispos lefebvrianos que habían sido nombrados por la agrupación ultratradicionalista que desafía al papa León XIV. Calificó las consagraciones como un “acto cismático”, una ruptura intencional con la Iglesia y pidió a los fieles no asistir a las ceremonias que presiden.

Es inminente el anuncio de la gira sudamericana del papa León XIV.
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El movimiento católico, seguidor de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, fue fundado en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre y se caracterizan por su rechazo frontal a las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II y la defensa de la misa tradicional en latín.

En este marco, la Congregación para la Doctrina de la Fe, la oficina doctrinal del Vaticano, impuso las sanciones previstas por el derecho canónico para responder a la consagración de cuatro nuevos obispos en el seminario de la sociedad en Écône, Suiza.

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León XIV ya había advertido a la congregación que no designe a los obispos.

Excomulgó a los cuatro nuevos obispos, además de los dos que participaron en la ceremonia y calificó las consagraciones como un “acto cismático” y una ruptura intencional con la Iglesia católica.

Por último, el Vaticano advirtió a los fieles que asisten a las misas de la agrupación que dejen de hacerlo, señalando que “quienes se adhieren formalmente” al grupo son considerados excomulgados, consigna la información de AP.

Quiénes son los obispos excomulgados por el Vaticano

  • Pascal Schreiber, suizo, de 53 años, ordenado sacerdote en Ecône en 1998.
  • Michael Goldade, nacido en Dakota del Norte y criado en Kansas, Estados Unidos.
  • Michel Poinsinet de Sivry, francés, de 42 años.
  • Marc Happier, francés, de 36 años.
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