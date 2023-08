Violento video: arrastró con su auto a un chofer de colectivo y se dio a la fuga

Al no poder resolver el problema, el conductor del auto decidió continuar con la marcha pero el colectivero intentó impedirlo parándose frente al vehículo. Sin embargo, al automovilista no le importó y arrastró al hombre durante 100 metros, luego se fugó.

Todo el episodio quedó registrado en un video grabado por una de las personas presentes en la zona, donde se puede escuchar que de fondo le gritan al automovilista para que frene y deje bajar al colectivero. "Dejalo bajar, lo vas a tirar. Bajalo, lo podés matar", expresó uno de los presentes.

Un colectivero intentó frenar una pelea entre dos pasajeras y lo atacaron con gas pimienta

Un colectivero intentó frenar una discusión de dos pasajeras arriba de la unidad donde se encontraba trabajando y fue atacado con gas pimienta. El conductor decidió intervenir en el entredicho de las mujeres al momento que filmaba lo ocurrido. Un tercero en discordia cuestionó su accionar y decidió agredirlo.

El incidente tuvo lugar abordo del interno 1224 de la línea 365 cuando el colectivo circulaba sobre la calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre Calixo y Oyuela.

El colectivero reconoció una fuerte discusión entre dos pasajeras porque un perro había subido a la unidad y una de ellas le reclamaba que había bajado a patadas al animal. Fue en ese momento cuando el conductor decidió intervenir: “Señora cálmese que no lo tocó al perro”, expresó.

“Ahí me empezó a decir que le pegó, que los animales tienen los mismos derechos que las personas, que no hay que patearlos, y le expliqué que no lo habían golpeado. La señora seguía muy alterada”, explico el trabajador, identificado como Eduardo Andrés Cejas Rodríguez.

La discusión entre las pasajeras escaló, “la gente es una mierda” gritó una de ellas que recibió la respuesta de “ya me tenes cansada, tengo que ir al hospital y me estás haciendo llegar tarde”. Fue en ese momento cuando la agresora se paró, caminó hasta ella y la golpeó en la cara, mientras el chofer registraba toda la escena con su teléfono celular.