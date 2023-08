Un colectivero intentó frenar una pelea entre dos pasajeras y lo atacaron con gas pimienta 

El colectivero reconoció una fuerte discusión entre dos pasajeras porque un perro había subido a la unidad y una de ellas le reclamaba que había bajado a patadas al animal. Fue en ese momento cuando el conductor decidió intervenir: “Señora cálmese que no lo tocó al perro”, expresó.

“Ahí me empezó a decir que le pegó, que los animales tienen los mismos derechos que las personas, que no hay que patearlos, y le expliqué que no lo habían golpeado. La señora seguía muy alterada”, explico el trabajador, identificado como Eduardo Andrés Cejas Rodríguez.

La discusión entre las pasajeras escaló, “la gente es una mierda” gritó una de ellas que recibió la respuesta de “ya me tenes cansada, tengo que ir al hospital y me estás haciendo llegar tarde”. Fue en ese momento cuando la agresora se paró, caminó hasta ella y la golpeó en la cara, mientras el chofer registraba toda la escena con su teléfono celular.

ataque colecvitero.webp

“Paré y les pedí a todos que se calmaran para poder seguir con el viaje. Casi todos me hicieron caso, excepto la mujer que había decido increpar a la dueña del perro. Seguía insistiendo en que los perros tienen derechos y hay que respetarlos. Finalmente, una pasajera se cansó, la encaró y pidió que se bajara”, relató el Rodríguez

“Fue entonces que la mujer le respondió diciéndole que no se iba a bajar y empezaron a pegarse entre ellas”, completó. Finalmente el conductor decidió frenar la unidad, hizo que se bajaron todos los pasajeros menos las dos mujeres en cuestión mientras esperaba la llegada de la policía.

“De un momento para el otro, mientras estaba esperando que arribaran las fuerzas de seguridad, un hombre se sube a la formación. Empezó a hablar con la mujer que increpó e insultó a todo el mundo. Después me miró y procedió a amenazarme. Me dijo que no sabía con quién me estaba metiendo y que iba a hacer todo lo posible para que me echaran del trabajo. Entonces decidí prender el celular y grabarlo. Y él me tiró gas pimienta”, detalló Eduardo en declaraciones televisivas.

Posterior del violento ataque el colectivero realizó una denuncia en la comisaría y aguarda a que el agresor sea identificado.