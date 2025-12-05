Violento robo en Virrey del Pino: arrastraron a una docente para sacarle el auto El hecho ocurrió en el barrio Puente Ezcurra, en La Matanza, cuando un grupo de delincuentes abordó a una maestra y dos compañeras cuando terminaban su turno en la Escuela Primaria N°202. Hay un detenido. Por + Seguir en







El robo fue en el barrio Puente Ezcurra, en Virrey del Pino.

Una docente fue arrastrada más de media cuadra por un grupo de delincuentes que le robó el auto cuando salía de trabajar de una escuela primaria en Virrey del Pino, en La Matanza. La Policía logró detener a uno de los asaltantes, de nacionalidad venezolana.

El hecho ocurrió este jueves, cerca de las 17, en el barrio Puente Ezcurra, a la altura del kilómetro 34 de la Ruta 3. Tres maestras de la Escuela Primaria Nº 202, ubicada en la zona del cruce de las calles Diego de Villarroel y Caballito, habían terminado su jornada laboral cuando fueron sorprendidas por al menos dos jóvenes con intenciones de robo.

Según la investigación, minutos antes los delincuentes habían pinchado una de las ruedas del Toyota Etios en el que se trasladaban las tres docentes y aprovechando la vulnerabilidad del vehículo lo abordaron con intenciones de robo. Minutos antes, el grupo de ladrones habían robado un Ford Fiesta, que utilizaron para realizar el ilícito.

Uno de los asaltantes le apuntó a la docente, que no se resistió, pero en medio de la desesperante situación tuvo una dificultad: mientras que su acompañante pudo bajarse rápido del rodado, ella quedó con un pie trabado en el cinturón de seguridad.

Vecinos del barrio, alertados por los gritos, salieron corriendo para auxiliar a la mujer, pero los delincuentes efectuaron disparos al aire para evitar que se acercaran y finalmente lograron escapar. Cerca de 30 minutos después, se presentó en el lugar un patrullero, mientras que la ambulancia tardó todavía más en llegar: la docente sufrió múltiples golpes y quemaduras por el roce con el asfalto, pero se encuentra fuera de peligro.