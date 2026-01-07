7 de enero de 2026 Inicio
Murió el joven que había perdido las piernas, tras ser atropellado por un supuesto robo

Nicolás Farías agonizó diez días en el hospital luego de que una pareja lo arrollara y arrastrara tres cuadas en Guaymallén.

Nicolás Farías tenía 19 años.

Nicolás Farías tenía 19 años.

El joven de 19 años que había acusado por un presunto robo en Guaymallén, Mendoza, falleció tras agonizar diez días en el hospital, luego de haber perdido sus piernas. La pareja que aseguró que Nicolás Frías les robó y lo atropellaron con su auto en diciembre.

El hecho había ocurrido el 27 de diciembre, madrugada del 28, una pareja persiguió y atropelló a Frías luego de haberlo acusado de robarle dos cascos, su celular y zapatillas, mientras estaba sentado con su novia.

Logró alcanzarlo con su Volkswagen Gol Trend y lo embistió y arrastró 350 metros. Luego de eso, el joven atropellado debió ser trasladado por las heridas que se le habían generado. Tras el impacto, perdió ambas piernas y quedó en estado crítico en el Hospital Central de Mendoza.

Por la agresión, Lucas Mariano Tello y Micaela Natalí Lucero fueron imputados por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa”, carátula que cambiará con el fallecimiento de Frías en las últimas horas tras agonizar por diez días.

La investigación no encontró pruebas que acrediten el presunto robo. Incluso, el agresor reconoció haber recuperado la totalidad de los elementos que denunciaba como sustraídos. La causa está a cargo del fiscal de Hurtos Agravados, José García Mango.

