10 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El bodegón barato de Buenos Aires con platos de pastas XXL y al estilo italiano

Un clásico de Núñez propone platos artesanales y abundantes con un clima familiar que remite a las cantinas tradicionales.

Por
Tiene precios accesibles y recetas fieles a la herencia tana.

Tiene precios accesibles y recetas fieles a la herencia tana.

Instagram
  • Arias es un bodegón porteño con fuerte impronta italiana, reconocido por sus recetas clásicas y porciones abundantes.
  • Se destaca en Núñez por sus pastas frescas y caseras a precios accesibles, junto a una carta amplia y tradicional.
  • El menú incluye pizzas a la piedra, milanesas napolitanas gigantes, carnes a la parrilla y opciones de bodegón.
  • Su salón amplio y ambientación clásica refuerzan un clima familiar que remite a los viejos restaurantes italianos de barrio.

La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por su escena gastronómica, donde numerosos restaurantes buscan replicar la esencia de Italia, aunque pocos lo logran con éxito y autenticidad. Entre las opciones más destacadas se encuentra Arias, un bodegón que representa la típica propuesta porteña con un alma italiana inconfundible.

Carnes jugosas y cocina clásica en un bodegón del centro porteño.
Te puede interesar:

El bodegón barato de Buenos Aires que le esquiva a los platos secos y sirve carnes bien jugosas

Este establecimiento es sumamente famoso en el barrio de Núñez gracias a sus recetas, preparaciones generosas y un ambiente que remite a un rincón italiano donde cada visitante encuentra su plato favorito. Aunque el fuerte de Arias son las pastas frescas y caseras con precios muy accesibles, el restaurante ofrece mucho más que eso.

El menú incluye una variedad de especialidades que van desde pizzas a la piedra hasta milanesas napolitanas gigantes, carnes a la parrilla con guarnición y ensaladas frescas, consolidándose como un lugar ideal para quienes buscan sabor y tradición con buenos precios.

Con un salón amplio decorado con mesas de mantel a cuadros y paredes repletas de fotos antiguas, Arias crea un ambiente familiar, cálido y tradicional que conserva la esencia de los clásicos bodegones porteños.

Bodegón Arias

Dónde queda Arias

Este emblemático bodegón se encuentra en Crisólogo Larralde 3995, en pleno barrio de Núñez, zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Su ubicación estratégica lo convierte en un destino accesible tanto para vecinos del barrio como para visitantes de otras zonas que buscan disfrutar de pastas italianas en un ambiente tradicional.

El salón amplio, con su decoración característica de manteles a cuadros y fotografías antiguas en las paredes, crea una atmósfera familiar y acogedora que invita a disfrutar de almuerzos o cenas en un espacio que rinde homenaje a la tradición de los bodegones clásicos porteños con espíritu italiano.

Qué puedo pedir en Arias

La carta de Arias es un homenaje a la gastronomía italiana tradicional con la abundancia característica de los bodegones porteños. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con una variedad de platos emblemáticos, como:

  • Pastas frescas y caseras.
  • Raviolones de espinaca y ricota.
  • Fideos al huevo: disponibles en variedades como tallarines o fettuccine.
  • Malfatti de espinaca.
  • Ñoquis de papa.
  • Salsas variadas: todas las pastas pueden acompañarse con salsa filetto, bolognesa, blanca o mixta.
  • Pizzas a la piedra.
  • Milanesas napolitanas gigantes.
  • Carnes a la parrilla: con guarnición incluida.
  • Ensaladas frescas.
  • Calabaza acordeón en colchón de hummus.
bodegón Arias

Cómo llegar a Arias

Gracias a su ubicación en el barrio de Núñez, llegar a Arias resulta muy accesible desde diferentes puntos de la ciudad mediante diversas opciones de transporte público. Los comensales pueden elegir múltiples líneas de colectivo como el 19, 71, 107, 114, 133 y 169, todas con paradas cercanas que hacen más fácil el acceso al establecimiento. También es una excelente opción utilizar la línea D del subte, bajándose en la estación Juramento, desde donde se puede tomar un corto tramo en colectivo o caminar aproximadamente 20 minutos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cafetería de especialidad en Buenos Aires. 

La cafetería de especialidad de Buenos Aires que es un 10 y sirve bebidas frías para los días calurosos

El lugar suma ocasionalmente propuestas especiales que fusionan gastronomía, arte y diversión, con música en vivo, ferias de vinilos y platos fuera de carta.

El bodegón de Buenos Aires que te deja enloquecido con sus sabores costeros

Dolya ofrece sabores frutales y clásicos que no fallan. 

La heladería artesanal cerca de Buenos Aires para probar en el verano 2026: sorprende el limón con lavanda

La milanesa de bife de chorizo es un emblema de la gastronomía porteña. 

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene milanesas, tortilla de papas y verduras asadas

Charcutería producida en el lugar, para llevar y también para servirla en sus platos.

Cuál es el restaurante que produce su propia charcutería y apuesta por una cocina de alta  calidad

Una cantina española que propone una experiencia de tapeo con vermut y sobremesas largas.

Dónde ir a tapear en Versalles: la nueva cantina española que se impone en el barrio

Rating Cero

Ya está disponible en la popular plataforma de streaming una película como Hijos de perra (Strays), la comedia más subidita de tono del año sobre un grupo de caninos que se unen en una misión.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Hijos de perra, la comedia sobre la relación de las personas con sus mascotas

El Nueve le robó la coductora a Telefe.

Bomba: El Nueve le robó una conductora a Telefe y tendrá su programa propio

Wanda Nara, separada.

Revelaron el verdadero motivo de separación entre Wanda Nara y Martín Migueles

La serie fue renovada por una temporada más.

Netflix confirmó la temporada 8 de Black Mirror: cuándo se estrena

Para quienes disfrutan de las comedias negras y no esperan corrección política, es una opción ideal para salir de lo convencional.
play

Esta comedia oscura tiene actores destacados y muestra la relación de las personas con los perros: como encontrarla en Netflix

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

últimas noticias

Sosa sobresale por su talento y capacidad para desequilibrar.

La joya de Racing que llegó al club de una forma extraña y que se robó las miradas de Barcelona y Real Madrid

Hace 7 minutos
El acuerdo entre la UE y el Mercosur se podría firmar el 17 de enero.

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: qué implica la aprobación y cuáles son los próximos pasos

Hace 27 minutos
El joven de 34 años fue detenido.

EEUU: detuvieron a un hombre que robó más de 100 restos humanos de un cementerio

Hace 43 minutos
play
Ya está disponible en la popular plataforma de streaming una película como Hijos de perra (Strays), la comedia más subidita de tono del año sobre un grupo de caninos que se unen en una misión.

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Hijos de perra, la comedia sobre la relación de las personas con sus mascotas

Hace 44 minutos
Laverde, uno de los liberados.

Venezuela: liberaron a los activistas Virgilio Laverde y Didelis Corredor Acosta

Hace 51 minutos