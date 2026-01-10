El bodegón barato de Buenos Aires con platos de pastas XXL y al estilo italiano

Un clásico de Núñez propone platos artesanales y abundantes con un clima familiar que remite a las cantinas tradicionales.

La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por su escena gastronómica , donde numerosos restaurantes buscan replicar la esencia de Italia, aunque pocos lo logran con éxito y autenticidad. Entre las opciones más destacadas se encuentra Arias, un bodegón que representa la típica propuesta porteña con un alma italiana inconfundible.

Este establecimiento es sumamente famoso en el barrio de Núñez gracias a sus recetas, preparaciones generosas y un ambiente que remite a un rincón italiano donde cada visitante encuentra su plato favorito. Aunque el fuerte de Arias son las pastas frescas y caseras con precios muy accesibles, el restaurante ofrece mucho más que eso.

El menú incluye una variedad de especialidades que van desde pizzas a la piedra hasta milanesas napolitanas gigantes, carnes a la parrilla con guarnición y ensaladas frescas, consolidándose como un lugar ideal para quienes buscan sabor y tradición con buenos precios.

Con un salón amplio decorado con mesas de mantel a cuadros y paredes repletas de fotos antiguas, Arias crea un ambiente familiar, cálido y tradicional que conserva la esencia de los clásicos bodegones porteños.

Este emblemático bodegón se encuentra en Crisólogo Larralde 3995, en pleno barrio de Núñez, zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Su ubicación estratégica lo convierte en un destino accesible tanto para vecinos del barrio como para visitantes de otras zonas que buscan disfrutar de pastas italianas en un ambiente tradicional.

El salón amplio, con su decoración característica de manteles a cuadros y fotografías antiguas en las paredes, crea una atmósfera familiar y acogedora que invita a disfrutar de almuerzos o cenas en un espacio que rinde homenaje a la tradición de los bodegones clásicos porteños con espíritu italiano.

Qué puedo pedir en Arias

La carta de Arias es un homenaje a la gastronomía italiana tradicional con la abundancia característica de los bodegones porteños. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con una variedad de platos emblemáticos, como:

Pastas frescas y caseras.

Raviolones de espinaca y ricota.

Fideos al huevo: disponibles en variedades como tallarines o fettuccine.

Malfatti de espinaca.

Ñoquis de papa.

Salsas variadas: todas las pastas pueden acompañarse con salsa filetto, bolognesa, blanca o mixta.

Pizzas a la piedra.

Milanesas napolitanas gigantes.

Carnes a la parrilla: con guarnición incluida.

Ensaladas frescas.

Calabaza acordeón en colchón de hummus.

Cómo llegar a Arias

Gracias a su ubicación en el barrio de Núñez, llegar a Arias resulta muy accesible desde diferentes puntos de la ciudad mediante diversas opciones de transporte público. Los comensales pueden elegir múltiples líneas de colectivo como el 19, 71, 107, 114, 133 y 169, todas con paradas cercanas que hacen más fácil el acceso al establecimiento. También es una excelente opción utilizar la línea D del subte, bajándose en la estación Juramento, desde donde se puede tomar un corto tramo en colectivo o caminar aproximadamente 20 minutos.