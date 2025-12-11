IR A
Bomba: el Kun Agüero se habría separado de Sofía Calzetti tras serle infiel con una famosa

El exfutbolista y su pareja, quienes hace un año fueron padres de su primera hija, atraviesan una fuerte crisis tras seis años de relación y todo habría terminado de manera definitiva.

Kun Agüero  y Sofía Calzetti fueron padres hace un año.

El exfutbolista Kun Agüero se habría separado de su pareja Sofía Calzetti luego de seis años de relación y tras haber estado en foco de ruptura en varias oportunidades. En este caso, tiene que ver con una infidelidad a solo un año del nacimiento de su primera hija, Olivia.

La información fue brindada por el periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live y expresó que “hace meses están mal por una infidelidad de él a ella, intentaron pelearla, pero no pudieron y es cuestión de días que lo hagan público".

“El detonante de la separación no es un engaño, pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer“, indicó el conductor, quien adelantó que la información de la tercera en discordia la tiene, pero no quiere revelarla.

Y agregó: “Después que Sofía se enteró, tuvieron un impasse y luego intentaron volver a la normalidad, pero nunca se pudo recomponer la relación”.

