Bomba: el Kun Agüero se habría separado de Sofía Calzetti tras serle infiel con una famosa El exfutbolista y su pareja, quienes hace un año fueron padres de su primera hija, atraviesan una fuerte crisis tras seis años de relación y todo habría terminado de manera definitiva. + Seguir en







Kun Agüero y Sofía Calzetti fueron padres hace un año.

El exfutbolista Kun Agüero se habría separado de su pareja Sofía Calzetti luego de seis años de relación y tras haber estado en foco de ruptura en varias oportunidades. En este caso, tiene que ver con una infidelidad a solo un año del nacimiento de su primera hija, Olivia.

La información fue brindada por el periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live y expresó que “hace meses están mal por una infidelidad de él a ella, intentaron pelearla, pero no pudieron y es cuestión de días que lo hagan público".

Sofía Calzetti Kun Agüero Redes sociales “El detonante de la separación no es un engaño, pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer“, indicó el conductor, quien adelantó que la información de la tercera en discordia la tiene, pero no quiere revelarla.

Y agregó: “Después que Sofía se enteró, tuvieron un impasse y luego intentaron volver a la normalidad, pero nunca se pudo recomponer la relación”.

TEMAS RELACIONADOS Kun Agüero