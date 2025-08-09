Violento choque entre una moto y un taxi en Palermo: un herido fue trasladado El conductor de la motocicleta cruzó con el semáforo en rojo por avenida Córdoba y fue embestido por el vehículo, que circulaba por la avenida Juan B. Justo, mano hacia Pacífico. Ambos serán sometidos a un test de alcoholemia. Por







El hecho ocurrió en Córdoba y Juan B. Justo. Redes sociales

Un motociclista cruzó con el semáforo en rojo mientras circulaba por la avenida Córdoba en Palermo y fue embestido por un taxi, que venía por la avenida Juan B. Justo con una velocidad aceptada. El choque ocurrió en la mano hacia Pacífico y dejó un carril de Metrobus inhabilitado. El conductor de la moto fue trasladado al Hospital Fernández.

El hecho se dio cerca de las 5 de la mañana, en una zona que suele tener un alto caudal de autos, pero en ese momento, había poca circulación y por eso el choque no fue de mayor calibre. Según el relato del taxista, él circulaba sobre la avenida principal y fue sorprendido por la moto.

En diálogo con C5N, el hombre reveló que intentó frenar, pero era demasiado tarde. El impacto se dio en el cruce y la moto quedó en uno de los carriles de Metrobus mano hacia Palermo y los colectivos están desviados por un carril de autos normal.