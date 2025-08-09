9 de agosto de 2025 Inicio
Violento choque entre una moto y un taxi en Palermo: un herido fue trasladado

El conductor de la motocicleta cruzó con el semáforo en rojo por avenida Córdoba y fue embestido por el vehículo, que circulaba por la avenida Juan B. Justo, mano hacia Pacífico. Ambos serán sometidos a un test de alcoholemia.

El hecho ocurrió en Córdoba y Juan B. Justo.

Un motociclista cruzó con el semáforo en rojo mientras circulaba por la avenida Córdoba en Palermo y fue embestido por un taxi, que venía por la avenida Juan B. Justo con una velocidad aceptada. El choque ocurrió en la mano hacia Pacífico y dejó un carril de Metrobus inhabilitado. El conductor de la moto fue trasladado al Hospital Fernández.

Brutal choque de un colectivo contra un semáforo en Recoleta: al menos tres heridos

El hecho se dio cerca de las 5 de la mañana, en una zona que suele tener un alto caudal de autos, pero en ese momento, había poca circulación y por eso el choque no fue de mayor calibre. Según el relato del taxista, él circulaba sobre la avenida principal y fue sorprendido por la moto.

En diálogo con C5N, el hombre reveló que intentó frenar, pero era demasiado tarde. El impacto se dio en el cruce y la moto quedó en uno de los carriles de Metrobus mano hacia Palermo y los colectivos están desviados por un carril de autos normal.

El conductor del taxi aguarda por el test de alcoholemia, mientras que el motociclista fue atendido por el SAME y tuvo que ser trasladado al hospital Fernández con heridas en miembros inferiores de las piernas, pero está fuera de peligro. Se aguardan las cámaras de seguridad del lugar para poder reconstruir los hechos.

