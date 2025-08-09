Violento choque entre una moto y un taxi en Palermo: un herido fue trasladado

Un motociclista cruzó con el semáforo en rojo mientras circulaba por la avenida Córdoba en Palermo y fue embestido por un taxi, que venía por la avenida Juan B. Justo con una velocidad aceptada. El choque ocurrió en la mano hacia Pacífico y dejó un carril de Metrobus inhabilitado. El conductor de la moto fue trasladado al Hospital Fernández.
El hecho se dio cerca de las 5 de la mañana, en una zona que suele tener un alto caudal de autos, pero en ese momento, había poca circulación y por eso el choque no fue de mayor calibre. Según el relato del taxista, él circulaba sobre la avenida principal y fue sorprendido por la moto.
En diálogo con C5N, el hombre reveló que intentó frenar, pero era demasiado tarde. El impacto se dio en el cruce y la moto quedó en uno de los carriles de Metrobus mano hacia Palermo y los colectivos están desviados por un carril de autos normal.
El conductor del taxi aguarda por el test de alcoholemia, mientras que el motociclista fue atendido por el SAME y tuvo que ser trasladado al hospital Fernández con heridas en miembros inferiores de las piernas, pero está fuera de peligro. Se aguardan las cámaras de seguridad del lugar para poder reconstruir los hechos.