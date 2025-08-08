Brutal choque de un colectivo contra un semáforo en Recoleta: al menos tres heridos

En la mañana de hoy, un colectivo de la línea 101 protagonizó un choque en el cruce de las calles Montevideo y Quintana, en el barrio de Recoleta. El interno impactó contra un semáforo, dejando como saldo tres personas heridas que fueron trasladadas de urgencia al Hospital Fernández.
Entre los heridos se encuentran dos mujeres que sufrieron politraumatismos. Las imágenes compartidas por C5N muestran daños significativos en las ventanas del colectivo, evidenciando la magnitud del impacto.
Las causas del accidente aún están bajo investigación, las cámaras de seguridad de la zona serán claves para determinar las circunstancias del accidente. Las autoridades están trabajando para esclarecer los detalles y determinar responsabilidades.