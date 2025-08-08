8 de agosto de 2025 Inicio
Choque y vuelco en Floresta: los conductores fueron trasladados

Dos autos fueron protagonistas de un impacto en la intersección entre Joaquín V. González y Gaona. Tuvo que intervenir el SAME y hay un carril cortado.

Choque y vuelco en Floresta.

Un auto volcó luego de chocar con otro vehículo en la intersección entre la calle Joaquín V. González y la avenida Gaona en Floresta. Se investigan los motivos del impacto, ya que los semáforos funcionan con normalidad. Los conductores tuvieron que ser trasladados a establecimientos de salud.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana del viernes, cuando un Ford Fiesta avanzaba por la avenida Gaona, se cree que iba a alta velocidad por la magnitud del golpe. Mientras que el Fiat Palio tiene daños en la parte izquierda del vehículo y circulaba por Joaquín V. González.

Los primeros en llegar fueron los Bomberos y no se esperaba la intervención del SAME, pero más tarde llegó para asistir a una de las víctimas que estaba herida y, a pesar de que los conductores resultaron ilesos, fueron trasladados.

Ambas personas se encuentran en el Hospital Álvarez sin heridas de consideración, pero con el objetivo de poder hacer estudios que confirmen que se encuentran en buen estado de salud. La Policía entrevistó a los presentes para poder rearmar el hecho, el cual se encuentra en investigación.

