Velatorio del Indio Solari: liberarán los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata Aubasa abrirá las barreras con el objetivo de facilitar la circulación de vehículos, debido a que se esperan miles de fanáticos para despedir al ícono del rock nacional en el Parque Domínico de Avellaneda. Por Agregar C5N en









Se espera una alta circulación de vehículos por la despedida del Indio Solari.

La empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) liberará los peajes en todo el trayecto de la Autopista Buenos Aires-La Plata, con el objetivo de facilitar la circulación de vehículos por el velatorio del ícono del rock nacional Carlos Alberto "Indio" Solari, quien murió el viernes a los 77 años y será velado este domingo desde las 11 en el Parque Domínico de Avellaneda.

La compañía abrirá las barreras desde la medianoche del domingo hasta que finalice la ceremonia para despedir al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, por la cual se espera la asistencia de miles de fanáticos. Previamente, el personal de la empresa escribió mensajes en recuerdo del cantante en distintos carteles en rutas, como "Mi único héroe en este lío", "Las despedidas son de esos dolores dulces" y "El lujo es vulgaridad".

El velatorio público para que miles de fanáticos se despidan será este domingo en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores a partir de las 11. Su familia informó que no definió el horario de finalización "para que nadie se pierda la oportunidad de decirle adiós".

Indio Solari El Indio Solari tenía 77 años. "Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos pidió siempre. Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró", expresaron en comunicado.

En tal sentido, remarcaron el legado de Solari: "Como en la vida hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra".

Cómo es y dónde queda el Parque Domínico, el lugar elegido para el velatorio del Indio Solari El Polideportivo Gatica está ubicado sobre la Avenida Mitre al 5.000, en la localidad de Villa Domínico, dentro del partido bonaerense de Avellaneda. Se encuentra justo al lado del Parque Los Derechos del Trabajador y del nuevo Natatorio Avellaneda Olímpica (NAO). Cómo trasladarse al Parque Domínico para el velatorio del Indio Solari Accesos vehiculares Desde Capital Federal / Norte: cruzando por el Puente Pueyrredón , se puede tomar la Av. Bartolomé Mitre hasta la altura mencionada.

Desde el Sur (Quilmes / Berazategui): se puede agarrar la Av. Mitre en sentido norte hacia Avellaneda.

Por Autopista: desde la Autopista Buenos Aires - La Plata, se puede bajar en la salida de Wilde o Avellaneda, y desde allí conectar con Mitre hacia la altura de Villa Domínico. Líneas de colectivos 17, une Recoleta / Palermo con Wilde (pasa por la puerta).

22, conecta Retiro / Constitución con Quilmes.

24, viene desde Villa del Parque / Abasto y llega hasta Wilde (Ramal por Mitre).

85, recorre desde Ciudadela / Ramos Mejía hasta el Balneario de Quilmes.

98, conecta Once / Constitución con Quilmes / Berazategui (los ramales que van por Mitre).

148, une Constitución con Florencio Varela / Solano.

159, conecta el Correo Central / Constitución con Berazategui / Quilmes (Ramal 1 o "x Mitre").

178, une Nueva Pompeya / Zeballos.

295, línea local que conecta Lanús con la Estación de Wilde. Tren (Línea Roca) Trenes La opción es el Tren Roca (Ramal La Plata o Vía Circuito) partiendo desde Constitución. Estación Villa Domínico: Queda a unas 9 o 10 cuadras hacia el lado de las vías.

Estación Wilde: Queda aproximadamente a 1,5 km (unas 15 cuadras), desde donde se puede tomar cualquiera de los colectivos mencionados arriba sobre Av. Mitre.