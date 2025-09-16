16 de septiembre de 2025 Inicio
"Violencia xenófoba": una banda tuvo que cancelar sus shows en Chile por amenazas anti argentinas

La banda tributo a Nirvana, Seattle Supersonics, decidió suspender su gira por Chile tras recibir amenazas de muerte vinculadas a los disturbios ocurridos en Avellaneda entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile.

La banda Seattle Supersonics anunció la cancelación de sus recitales en Chile.

La banda tributo argentina Seattle Supersonics, reconocida por presentarse como “el homenaje número uno del mundo a Nirvana”, anunció que debió cancelar su gira por Chile debido a las fuertes y repetidas amenazas que sufrieron en redes sociales tanto los miembros del grupo como los productores locales del evento, vinculadas con los enfrentamientos que tuvieron lugar entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile.

En su reciente paso por el fútbol argentino, Gustavo Quinteros se consagró campeón con Vélez en 2024
Independiente tiene al elegido para reemplazar a Vaccari: se acerca Quinteros

A casi un mes de los enfrentamientos registrados en Avellaneda durante el cruce por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, el clima anti argentino que se vive en Chile está atravesando el ámbito deportivo y ahora se extiende a la cultura en general, con los ataques a un grupo de música que no tiene ninguna relación no solamente con Independiente sino con ningún tipo de expresión deportiva.

El conjunto tenía previsto presentarse en tres escenarios del país vecino —Quilpué, Talcahuano y Santiago— y la noticia había sido celebrada por los seguidores locales del grupo. Sin embargo, apenas seis días después de confirmarse la visita, la productora a cargo informó la suspensión de las presentaciones, en un principio bajo el argumento de “motivos de fuerza mayor”.

Embed - Seattle Supersonics on Instagram: "CHILE 2025 . BUENO, ESTOS SON DE LOS ANUNCIOS QUE DETESTAMOS DAR, MUCHO MÁS POR LOS MOTIVOS, PERO SEREMOS TRANSPARENTES (A DIFERENCIA DE LA PRODUCCIÓN QUE SOLO DIJO "POR FUERZA MAYOR") SOBRE LOS MOTIVOS DE LA CANCELACIÓN DE LOS SHOWS EN CHILE. COMO DICE LA IMAGEN CLARA Y DIRECTAMENTE, LO QUE HA PASADO ES QUE "GANARON LOS MALOS"... HEMOS RECIBIDO AMENAZAS ANÓNIMAS TANTO NOSOTROS COMO PARTE DE LA PRODUCCION LOCAL, AMENAZAS DE MUERTE Y DE BOICOTEO (DE IR A DAR LOS SHOWS), POR EL SOLO MOTIVO DE SER ARGENTINOS, A PROPÓSITO DE LOS ACONTECIMIENTOS DE VIOLENCIA QUE SE DIERON EN EL ESTADIO DEL CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE ENTRE LA HINCHADA DE LA U DE CHILE Y LA HINCHADA LOCAL EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES REPUDIAMOS EN TODO SENTIDO Y CLARAMENTE, NO TENEMOS ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER, POR ABSURDA QUE SEA LA ACLARACIÓN. . NOSOTROS DESESTIMAMOS LAS AMENAZAS, POR NUESTRA LEJANIA TOTAL CON EL CONFLICTO EN ESE EVENTO DEPORTIVO, PERO ALGUNAS PERSONAS DE LA PRODUCCION RECIBIERON AMENAZAS CON FOTOS Y NOMBRES DE FAMILIARES DIRECTOS, LO QUE INCREMENTÓ DE PARTE DE ELLOS LA PREOCUPACIÓN Y LUEGO DE EVALUARLO LLEGARON A LA CONCLUSIÓN DE QUE NADIE EN CHILE PODRIA ASEGURAR TANTO NUESTRA SEGURIDAD COMO ASÍ TAMBIÉN DE OTRAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS EVENTOS. SOLO POR SER ARGENTINOS. LA VERDAD PENSAMOS MUCHO EN CÓMO ANUNCIAR ESTO, PERO CREEMOS QUE NO TENEMOS NINGUN MOTIVO POR EL CUAL DEBAMOS DECIR ALGO QUE NO ES O NO SER CLAROS CON LO QUE HA Y ESTÁ PASANDO. . LAMENTAMOS MUCHÍSIMOS ESTO, SOLO PODEMOS ESTAR AGRADECIDOS CON TODOS LOS FANS CHILENOS QUE ESTABAN ESPECTANTES CON LOS SHOWS, CON SUS TICKETS COMPRADOS Y CON GANAS DE SIMPLEMENTE DISFRUTAR DE UN ESPECTACULO, A TODOS UN INMENSO ABRAZO Y MUCHISIMAS GRACIAS, YA NOS VOLVEREMOS A VER. LAS ENTRADAS SERAN DEVUELTAS AUTOMATICAMENTE POR EL MEDIO POR DONDE SE ADQUIRIERON. . YA GANAREMOS LOS BUENOS, ESTA VEZ GANARON LOS MALOS... . REPUDIAMOS TODO TIPO DE VIOLENCIA . AGUANTE NIRVANA! "

Con el paso de los días, fueron los propios músicos quienes ofrecieron más precisiones sobre la medida. En un comunicado publicado en sus redes sociales, señalaron que tanto ellos como miembros de la producción chilena habían sido víctimas de amenazas anónimas, incluidas advertencias de muerte y mensajes de boicot. Según explicaron, la situación se habría originado únicamente por su nacionalidad argentina y en relación a los disturbios entre las hinchadas de Independiente y la U. de Chile ocurridos en agosto.

“Recibimos amenazas anónimas tanto nosotros como parte de la producción local, amenazas de muerte y de boicoteo, por el solo motivo de ser argentinos. A propósito de los acontecimientos de violencia que se dieron en el estadio del Club Atlético Independiente entre la hinchada de la U de Chile y la hinchada local en el mes de agosto, los cuales repudiamos en todo sentido y claramente, no tenemos absolutamente nada que ver, por absurda que sea la aclaración”, indicaron los músicos.

La banda también detalló que miembros de la producción recibieron mensajes con fotografías y datos personales de familiares, lo que elevó la preocupación respecto de la seguridad. Frente a este panorama, concluyeron que no existían condiciones adecuadas para garantizar la integridad de los artistas ni del público asistente.

En el cierre de su declaración, Seattle Supersonics lamentó la suspensión de los conciertos y reafirmó su rechazo a cualquier manifestación violenta. “Ya ganaremos los buenos, esta vez ganaron los malos… repudiamos todo tipo de violencia. Aguante Nirvana”, escribieron.

Wanda Nara recibió un sorpresivo consejo viral.
play

El insólito consejo para Wanda Nara: "Andate a Dubai, empezá una vida nueva..."

El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina: "Me acuesto..."

Superman ﻿se estrenará en una plataforma de streaming﻿.
play

Superman llega al mundo del streaming: dónde se estrenará la película de DC Studios

La mediática aseguró que la relación empezó cuando el empresario ya estaba separado.

Rocío Marengo reveló un detalle inédito sobre su relación con Eduardo Fort

Evangelina Anderson sorprendió con su enigmática publicación en redes sociales.

Evangelina Anderson se mostró acompañada por un hombre misterioso: de quién se trata

Gran Hermano Generación Dorada será la nueva edición del reality show.

Vuelve Gran Hermano: Telefe renovó el contrato por 5 años y confirmó su fecha de estreno

Donald Trump demandó al New York Times por difamación: exige un pago de 15 millones de dólares.

Donald Trump demandó al New York Times por difamación: exige un pago de u$s15 millones

Hace 38 minutos
Cristina Kirchner: Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas

Cristina Kirchner: "Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas"

Hace 40 minutos
play
Maravilla Martínez lleva siete goles en nueve partidos en la Copa Libertadores.

Con gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó 1-0 a Vélez y se quedó con el primer duelo de los cuartos de final

Hace 43 minutos
play
Wanda Nara recibió un sorpresivo consejo viral.

El insólito consejo para Wanda Nara: "Andate a Dubai, empezá una vida nueva..."

Hace 48 minutos
El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina: "Me acuesto..."

Hace 57 minutos