Embed - Seattle Supersonics on Instagram: "CHILE 2025 . BUENO, ESTOS SON DE LOS ANUNCIOS QUE DETESTAMOS DAR, MUCHO MÁS POR LOS MOTIVOS, PERO SEREMOS TRANSPARENTES (A DIFERENCIA DE LA PRODUCCIÓN QUE SOLO DIJO "POR FUERZA MAYOR") SOBRE LOS MOTIVOS DE LA CANCELACIÓN DE LOS SHOWS EN CHILE. COMO DICE LA IMAGEN CLARA Y DIRECTAMENTE, LO QUE HA PASADO ES QUE "GANARON LOS MALOS"... HEMOS RECIBIDO AMENAZAS ANÓNIMAS TANTO NOSOTROS COMO PARTE DE LA PRODUCCION LOCAL, AMENAZAS DE MUERTE Y DE BOICOTEO (DE IR A DAR LOS SHOWS), POR EL SOLO MOTIVO DE SER ARGENTINOS, A PROPÓSITO DE LOS ACONTECIMIENTOS DE VIOLENCIA QUE SE DIERON EN EL ESTADIO DEL CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE ENTRE LA HINCHADA DE LA U DE CHILE Y LA HINCHADA LOCAL EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES REPUDIAMOS EN TODO SENTIDO Y CLARAMENTE, NO TENEMOS ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER, POR ABSURDA QUE SEA LA ACLARACIÓN. . NOSOTROS DESESTIMAMOS LAS AMENAZAS, POR NUESTRA LEJANIA TOTAL CON EL CONFLICTO EN ESE EVENTO DEPORTIVO, PERO ALGUNAS PERSONAS DE LA PRODUCCION RECIBIERON AMENAZAS CON FOTOS Y NOMBRES DE FAMILIARES DIRECTOS, LO QUE INCREMENTÓ DE PARTE DE ELLOS LA PREOCUPACIÓN Y LUEGO DE EVALUARLO LLEGARON A LA CONCLUSIÓN DE QUE NADIE EN CHILE PODRIA ASEGURAR TANTO NUESTRA SEGURIDAD COMO ASÍ TAMBIÉN DE OTRAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS EVENTOS. SOLO POR SER ARGENTINOS. LA VERDAD PENSAMOS MUCHO EN CÓMO ANUNCIAR ESTO, PERO CREEMOS QUE NO TENEMOS NINGUN MOTIVO POR EL CUAL DEBAMOS DECIR ALGO QUE NO ES O NO SER CLAROS CON LO QUE HA Y ESTÁ PASANDO. . LAMENTAMOS MUCHÍSIMOS ESTO, SOLO PODEMOS ESTAR AGRADECIDOS CON TODOS LOS FANS CHILENOS QUE ESTABAN ESPECTANTES CON LOS SHOWS, CON SUS TICKETS COMPRADOS Y CON GANAS DE SIMPLEMENTE DISFRUTAR DE UN ESPECTACULO, A TODOS UN INMENSO ABRAZO Y MUCHISIMAS GRACIAS, YA NOS VOLVEREMOS A VER. LAS ENTRADAS SERAN DEVUELTAS AUTOMATICAMENTE POR EL MEDIO POR DONDE SE ADQUIRIERON. . YA GANAREMOS LOS BUENOS, ESTA VEZ GANARON LOS MALOS... . REPUDIAMOS TODO TIPO DE VIOLENCIA . AGUANTE NIRVANA! "

View this post on Instagram A post shared by Seattle Supersonics (@ssupersonics)