5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Así fue la respuesta de la U de Chile a la carta publicada por Independiente

El club de Avellaneda había atacado a la Conmebol, a su presidente Alejandro Domínguez y a la institución chilena, luego de la descalificación de la Copa Sudamericana por los incidentes ocurridos en su estadio.

Por
Michael Clark

Michael Clark, presidente de la U de Chile.

El DT portugués reclamó públicamente la falta de alternativas ofensivas en el banco de suplentes.
Te puede interesar:

River disfruta: el escándalo que se desató en Palmeiras, a días del cruce de la Libertadores

En su respuesta pública, la U de Chile calificó las expresiones de Independiente como “inaceptables e intolerables”. Si bien aclaró que "no concuerda con las sanciones aplicadas", el club chileno subrayó que esto solo les daba el derecho a "recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie". Según la U, el comunicado de Independiente insiste "en promover el odio y en ejercer la violencia".

Firmado por su presidente Néstor Grindetti y el secretario Daniel Seoane, la carta del Rojo fue contundente. El club argentino denunció que la decisión de la Conmebol "sienta un precedente nefasto", ya que, a su juicio, la resolución premió a la Universidad de Chile con el pase a cuartos de final a pesar de que el partido había sido cancelado por la violencia de sus propios hinchas.

Para Independiente, esto transforma la violencia en "un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final", y asegura que la decisión "no es un error jurídico de un tribunal", sino una decisión política que beneficia a estructuras privadas sobre las asociaciones civiles sin fines de lucro.

En su carta, Independiente también estableció una clara distinción entre los modelos institucionales de ambos clubes. El club argentino se describió como una asociación civil sin fines de lucro con más de 120 años de historia y 170.000 socios, mientras que caracterizó a la Universidad de Chile como una sociedad anónima "orientada a la rentabilidad".

Este contraste, según Independiente, es crucial, ya que la Conmebol habría preferido este tipo de estructuras privadas, con las que "resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros".

La Universidad de Chile respondió directamente a las acusaciones de Independiente, recordándole que "todos los clubes que participamos de competencias internacionales conocemos (o tenemos la obligación de conocer) las normativas que rigen dichas competencias".

El club chileno enfatizó que al participar en estos torneos, los clubes aceptan regirse por los órganos jurisdiccionales de la Conmebol. En este sentido, la Universidad de Chile instó a Independiente a recurrir a las vías formales, recordándole que "existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa CONMEBOL".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi y un emotivo, pero misterioso posteo en Instagram

El emotivo y misterioso posteo de Lionel Messi tras su último partido en Argentina

Independiente apuntó a la Conmebol tras la sanción.

El duro comunicado de Independiente contra la Conmebol, tras la sanción por los incidentes ante U de Chile

El Presidente decretó feriado para este viernes 5 de septiembre. 

Paraguay decretó feriado nacional tras la clasificación en el Mundial 2026

La foto entre Messi, Charly García, Tapia y De Paul.

El emotivo encuentro entre Messi y Charly García tras el partido de la Selección argentina

Castelau ya fue campeón con la Sub 17 dirigida por Diego Placente en el Torneo de L’Alcudia.

La joya de 16 años del Real Madrid que ilusiona en la Selección argentina

Almirón en Paraguay, James Rodríguez en Colombia y Viñas en Uruguay.

Tres nuevos clasificados al Mundial 2026: Paraguay, Uruguay y Colombia ya sacaron pasaje

Rating Cero

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.

MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

La pelea habría empezado por la escolarización de los menores en Turquía.

Tenso cruce entre la "China" Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Las imágenes y los testimonios en redes sociales parecen suficientes para confirmar una relación que sorprendió tanto a los fanáticos

Inesperado: esta es la pareja de Sydney Sweeney que tiene a todos sorprendidos

Las nuevas producciones coreanas en Netflix
play

Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix. 
play

Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito

últimas noticias

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.

MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

Hace 24 minutos
Michael Clark, presidente de la U de Chile.

Así fue la respuesta de la U de Chile a la carta publicada por Independiente

Hace 58 minutos
El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, durante el encuentro.

Juezas y jueces rinden homenaje al Papa Francisco reivindicando su compromiso ante la injusticia

Hace 1 hora
El secretario de Finanzas habló en Bariloche.

El Gobierno justificó la intervención en el mercado cambiario y advirtió que habrá volatilidad hasta octubre

Hace 1 hora
La pelea habría empezado por la escolarización de los menores en Turquía.

Tenso cruce entre la "China" Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

Hace 2 horas