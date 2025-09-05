Así fue la respuesta de la U de Chile a la carta publicada por Independiente El club de Avellaneda había atacado a la Conmebol, a su presidente Alejandro Domínguez y a la institución chilena, luego de la descalificación de la Copa Sudamericana por los incidentes ocurridos en su estadio. Por







Michael Clark, presidente de la U de Chile.

La Universidad de Chile publicó una dura respuesta a la carta emitida por Independiente este viernes, en la que el club de Avellaneda atacó a la Conmebol, a su presidente Alejandro Domínguez y a la institución chilena, luego de la descalificación de la Copa Sudamericana por los incidentes ocurridos en su estadio.

En su respuesta pública, la U de Chile calificó las expresiones de Independiente como “inaceptables e intolerables”. Si bien aclaró que "no concuerda con las sanciones aplicadas", el club chileno subrayó que esto solo les daba el derecho a "recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie". Según la U, el comunicado de Independiente insiste "en promover el odio y en ejercer la violencia".

Firmado por su presidente Néstor Grindetti y el secretario Daniel Seoane, la carta del Rojo fue contundente. El club argentino denunció que la decisión de la Conmebol "sienta un precedente nefasto", ya que, a su juicio, la resolución premió a la Universidad de Chile con el pase a cuartos de final a pesar de que el partido había sido cancelado por la violencia de sus propios hinchas.

Para Independiente, esto transforma la violencia en "un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final", y asegura que la decisión "no es un error jurídico de un tribunal", sino una decisión política que beneficia a estructuras privadas sobre las asociaciones civiles sin fines de lucro.

En su carta, Independiente también estableció una clara distinción entre los modelos institucionales de ambos clubes. El club argentino se describió como una asociación civil sin fines de lucro con más de 120 años de historia y 170.000 socios, mientras que caracterizó a la Universidad de Chile como una sociedad anónima "orientada a la rentabilidad".

Este contraste, según Independiente, es crucial, ya que la Conmebol habría preferido este tipo de estructuras privadas, con las que "resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros". La Universidad de Chile respondió directamente a las acusaciones de Independiente, recordándole que "todos los clubes que participamos de competencias internacionales conocemos (o tenemos la obligación de conocer) las normativas que rigen dichas competencias". El club chileno enfatizó que al participar en estos torneos, los clubes aceptan regirse por los órganos jurisdiccionales de la Conmebol. En este sentido, la Universidad de Chile instó a Independiente a recurrir a las vías formales, recordándole que "existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa CONMEBOL".