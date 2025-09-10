10 de septiembre de 2025 Inicio
Barbarie Independiente – U de Chile: la Fiscalía solicitó levantar la clausura del estadio

Ahora, la decisión quedará en manos del juez José Luis Arabito. El Rojo pidió que se habilite todo el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini para el encuentro del sábado ante Banfield.

En Independiente confían en que volverán a jugar en el estadio ante Banfield

El fiscal de la UFI N°4 de Avellaneda, Mariano Zitto, pidió el levantamiento de la clausura del Estadio de Independiente, Libertadores de América – Ricardo Bochini, tras la violencia vivida en las tribunas durante el partido de Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile.

No levantarán la clausura hasta que se cumplan las garantías mínimas.
El fiscal de la causa de Independiente exigió un acuerdo con Aprevide para levantar la clausura del estadio

Tras el pedido, ahora, la decisión de ceder o no quedará a manos del Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda-Lanús, José Luis Arabito, quien había solicitado la suspensión del recinto de Avellaneda el pasado 22 de agosto.

En el escrito, el funcionario judicial resaltó que “tanto los involucrados como a la afición del club Independiente que el motivo de clausura solo fue en el convencimiento de la urgencia de contar – de cara al futuro- con un mejor plan de prevención que permita que la concurrencia al Estadio sea solo un motivo de alegría familiar en el aliento y amor a su club y no un acto de valentía o supervivencia frente a pocos que con el terror callan los cánticos y gritos de fervor de decenas de miles de personas a merced de esos grupos de violentos que ensombrecen el espíritu deportivo”.

La Justicia también había determinado la creación de la Comisión Técnica Evaluadora para prevenir la ocurrencia de nuevos episodios de violencia. Luego de alcanzar los acuerdos necesarios en materia de seguridad, el fiscal a cargo de la situación resolvió requerir dejar sin efecto sobre la cautelar.

Frente a dicha situación, la dirigencia del conjunto de Avellaneda presentó el Plan Operativo de Seguridad, y luego de varios intercambios, todas las partes dieron conformidad al plan y su compromiso absoluto de que “lo ocurrido no vuelva a reiterarse”.

En las últimas horas, el Rojo pidió que se habilite todo el estadio para poder disputar el este fin de semana por el Torneo Clausura. En esa línea, este miércoles se terminarán de realizar algunos trabajos de albañilería y la instalación de algunos artefactos.

Cuándo vuelve a jugar Independiente en Avellaneda

Tras el parate por la doble fecha FIFA de las Eliminatorias, el Torneo Clausura regresará al ruedo donde Independiente deberá enfrentarse ante Banfield en Avellaneda.

El encuentro, correspondiente a la 8° fecha será este sábado 13 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini desde las 16:45.

Mientras que la siguiente jornada también hará de local y será el clásico ante San Lorenzo el domingo 21 desde las 14:30. Por su parte, aún tiene pendiente el choque de la sexta fecha contra Platense, que debió disputarse tres días después del choque por Copa Sudamericana, pero se decidió postergar, que por el momento no tiene día estipulado.

