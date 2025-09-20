Accidente mortal en la Ruta 11: un médico murió en un choque frontal contra una camioneta El siniestro ocurrió entre las localidades de Mar de Ajó y Pinamar. La víctima fatal fue identificada como Lucio Reinaldo Sanabria, de 57 años; mientras que otras dos personas resultaron heridas. Por







Un accidente fatal ocurrió en la Ruta Provincial 11, entre las localidades de Mar de Ajó y Pinamar, un médico murió en un choque frontal del auto que manejaba, contra otro vehículo. La víctima fue identificada como Lucio Reinaldo Sanabria, de 57 años, y otras dos personas también resultaron heridas.

Las autoridades investigan las circunstancias del choque, que ocurrió el viernes a primeras horas de la mañana, entre un Fiat Cronos, que manejaba el médico, y una camioneta Ford F-100, en la que circulaba un joven de 28 años.

En las imágenes compartidas por los medios locales, se puede ver el grado de destrucción en que quedó el Fiat Cronos de color blanco, y la camioneta.

Como consecuencia del choque, Lucio Reinaldo Sanabria quedó atrapado dentro de su vehículo y, tuvo que ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó. Minutos después fue trasladado en ambulancia hasta el hospital más cercano, sin embargo, falleció por la gravedad de las heridas.

Dentro de la camioneta Ford F-100, viajaban dos hombres: el conductor sufrió una factura de clavícula, mientras que su acompañante no resultó herido.