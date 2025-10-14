Violencia en Aeroparque: empujones, golpes e insultos entre taxistas y choferes de aplicaciones

Dos grupos terminaron a las piñas enfrente del aeropuerto Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires por presuntas malas prácticas entre las partes. "No sabemos a quién responden", expresó un delegado del sindicato de taxistas.

Una batalla campal se desató en la puerta de Aeroparque entre taxistas y choferes de aplicaciones en la puerta del aeropuerto. Un grupo de unos 10 conductores de aplicaciones fueron atacados con empujones , insultos y golpes por un numeroso grupo de taxistas . Algunos de ellos quedaron visiblemente lastimados y los clientes que aguardaban por un viaje quedaron en el medio de la pelea.

Desde la llegada del Gobierno porteño, en el aeropuerto realizó una parada exclusiva para los taxis, donde los pasajeros escanean un código QR poniendo la parada y la cantidad de equipaje que tienen y, en función de ello, tienen un precio fijo con el que viajan a cada uno de sus destinos.

Al mismo tiempo, hay un "pickup point" de Uber que funciona para cualquier tipo de aplicación que tenga la autorización de trabajar para el transporte de pasajeros.

Según explicó Mariano, delegado del sindicato de conductores de taxi, la situación “se viene dando ya hace varios meses, donde nosotros hemos detectado la presencia de personas que realmente no sabemos a quién responden ”.

“Nosotros tenemos la presunción de que son choferes de aplicaciones que se instalan aquí en una plazoleta aquí enfrente con la modalidad de llevar los pasajeros. El conductor tiene que traer el pasajero, dejarlo y retirarse del aeropuerto. Y fuera de las instalaciones del aeropuerto la aplicación vuelve a sonarle, él puede ingresar de nuevamente y aquí levantar su pasajero de una manera ordenada. Y esto en el último tiempo no venía funcionando de esa manera ”, aseguró el delegado en diálogo con Lucía Antín en Mañanas Argentinas por C5N.

Sin embargo, los taxistas exigen a las autoridades que se cumpla la normativa vigente y que trabajen de una manera ordenada. “Tenemos todas las documentaciones, tenemos todas las cosas en regla como tiene que ser para brindar un transporte de pasajeros seguro y legal. Nosotros lo que pedimos es por lo menos tener una competencia igualitaria entre los trabajadores y no vernos perjudicados ante estas maniobras que son fraudulentas”, indicó Mariano.

Cómo es la situación actual de los taxistas

De acuerdo a la explicación de Mariano, los taxistas están pasando “una situación muy delicada”: “Nuestro parque automotor está muy disminuido. Estamos con muchos problemas ante la llegada de las aplicaciones”.

“Tratamos de sostenernos de pie, de sostenernos con la frente en alta, explicándole y dándole a entender a la gente de que nosotros somos un transporte regulado, con un seguro de pasajeros, con toda la normativa para que el pasajero realmente esté seguro arriba de nuestras unidades”, concluyó.

En los próximos días, habrá una reunión del sindicato de conductores de taxi con la PSA para ver cómo seguir manejando esta situación y evitar las peleas en la calle y que los pasajeros queden en medio de la disputa.