Pilotos anunciaron medidas de fuerza en Aeroparque, en la previa del fin de semana largo

El gremio responsabilizó a Aerolíneas Argentinas por los inconvenientes. Télam

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció que realizará medidas de fuerza en la previa del fin de semana largo de octubre, lo que provocará demoras y posibles cancelaciones en los vuelos que parten desde el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

El gremio informó que llevará adelante asambleas programadas en dos días del mes de octubre: el jueves 9 de 16 a 20, un momento clave ya que es la antesala del fin de semana largo, y el viernes 24 de 6 a 10. En ese sentido, responsabilizó a Aerolíneas Argentinas por "cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación".

A través de un comunicado difundido este lunes en redes sociales, APLA explicó que las medidas de acción directa se deben a "la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial", a la que definió como "una nueva provocación".

Además de esta situación, señaló que existen "reiterados y sistemáticos incumplimientos" del convenio colectivo de trabajo y que "tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano".

