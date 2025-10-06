6 de octubre de 2025 Inicio
Pilotos anunciaron medidas de fuerza en Aeroparque, en la previa del fin de semana largo

Por un reclamo salarial, la Asociación de Pilotos (APLA) realizará asambleas el jueves 9, antes del feriado, y el viernes 24. Advirtieron que habrá demoras en los vuelos y posibles cancelaciones.

El gremio responsabilizó a Aerolíneas Argentinas por los inconvenientes.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció que realizará medidas de fuerza en la previa del fin de semana largo de octubre, lo que provocará demoras y posibles cancelaciones en los vuelos que parten desde el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

El gremio informó que llevará adelante asambleas programadas en dos días del mes de octubre: el jueves 9 de 16 a 20, un momento clave ya que es la antesala del fin de semana largo, y el viernes 24 de 6 a 10. En ese sentido, responsabilizó a Aerolíneas Argentinas por "cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación".

A través de un comunicado difundido este lunes en redes sociales, APLA explicó que las medidas de acción directa se deben a "la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial", a la que definió como "una nueva provocación".

Además de esta situación, señaló que existen "reiterados y sistemáticos incumplimientos" del convenio colectivo de trabajo y que "tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano".

Las asambleas anunciadas por APLA no implican el cierre de Aeroparque ni un paro total de las operaciones, pero pueden tener un fuerte impacto sobre los vuelos en una fecha en la que, por ser víspera de feriado, suele haber más actividad y una mayor afluencia de pasajeros.

Si bien las medidas de fuerza se concentrarán en Buenos Aires, es probable que otros aeropuertos del país se vean afectados de manera indirecta por el efecto en cadena que las demoras y cancelaciones podrían tener sobre los vuelos de cabotaje.

