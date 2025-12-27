27 de diciembre de 2025 Inicio
Asesinó a sus padres y convivió con los cuerpos cuatro años: fue condenada a perpetua

Virginia McCullough envenenó primero a su papá y luego acuchilló a su mamá en su casa ubicada en el condado de Essex, Inglaterra. Allí fue donde mantuvo una vida rutinaria y normal hasta que una denuncia llevó a un allanamiento y el posterior macabro hallazgo.

Virginia McCullough fue condenada a perpetua. 

Una mujer asesinó a sus padres y convivió con el cuerpo de ellos en su casa durante cuatros años, hasta que fue descubierta y condenada a cadena perpetua. El hecho ocurrió en el condado de Essex, Inglaterra, donde Virginia McCullough envenenó primero a su padre y luego acuchilló a su madre. Tras una denuncia anónima, terminó confesando el parricidio.

Villa Sarmiento: la Justicia identificó el calibre de la bala que hirió a la nena de 12 años

Los crímenes ocurrieron en junio de 2019, pero recién en septiembre de 2023 fue descubierto por las autoridades policiales. La información del diario The Sun, marca que en esa fecha, un médico de la familia sospechaba que algo ocurría al notar la ausencia reiterada a los controles médicos de John McCullough, padre de Virginia.

Fue entonces cuando las autoridades iniciaron una investigación que terminó en el descubrimiento de los cuerpos de John y Lois McCullough, quienes habían sido asesinados por su propia hija entre el 17 y el 20 de junio de 2019.

parricidio inglaterra
La mujer se hacía pasar por sus padres en charlas telefónicas para gestionar créditos en los bancos de Inglaterra.

De manera inmediata, la mujer fue detenida en el lugar y luego terminó reconociendo su responsabilidad y confirmando los asesinatos.

Durante el juicio, el tribunal consideró muy grave la prolongación del delito en el tiempo: no solo por los crímenes familiares, sino por el uso sistemático del dinero de las víctimas y el ocultamiento de los cuerpos en la propiedad.

