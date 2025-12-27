Stranger Things 5 Volumen 2: ¿Qué personaje va a morir en el final de temporada? Cada vez falta menos para el fin de una de las series más populares de Netflix, que dejará boquiabiertos a sus fanáticos. Sin embargo, podrá provocar un sabor amargo ante la posibilidad de decirle adiós a varios personajes. + Seguir en







Los hermanos Duffer brindaron detalles sobre el final de temporada.

Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things 5, hablaron sobre el destino de algunos personajes frente de cara al final de temporada. Los tres episodios, que se estrenaron el pasado 25 de diciembre, pusieron al límite a algunos de los miembros más queridos del equipo, lo que generó cientos de teorías sobre cuáles de ellos va a morir durante el gran enfrentamiento para destruir a Vecna (Jamie Campbell Bower).

Tras el estreno de los episodios del Volumen 2, los fanáticos inundaron las redes sociales con teorías sobre cuáles serían los personajes de Stranger Things que van a morir en el final. Si bien durante estos capítulos, algunos de ellos como Nancy (Natalia Dyer) y Jonathan (Charlie Heaton) vivieron situaciones al límite, ambos siguen en carrera hacia el final.

Stranger Things La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre. Redes Sociales Otro ejemplo es el de Steve Harrington (Joe Kerry) y Dustin (Gaten Matarazzo) quienes protagonizaron, el momento compartido anteriormente en el tráiler: "You die, I die", que dejó a más de un fanático al borde del llanto, ya que tanto Steve como Dustin, son unos de los personajes más queridos por el público.

¿Quién muere en el final de temporada? Según explicaron los hermanos Matt y Ross Duffer para The Hollywood Reporter, no hay que esperar un baño de sangre al final de la temporada.

"No es Juego de Tronos. No estamos en Poniente. Me encanta Juego de Tronos, pero es una serie muy diferente. No habrá una situación como la de la Boda Roja. Creo que suceden algunas cosas en el final que son muy sorprendentes, pero no intentamos sorprender ni molestar a nadie. Espero que para cuando la gente llegue al final, sienta que hay algo inevitable en lo que sucede, y que no sea doloroso, sino satisfactorio. Ya veremos", aseguró Matt.

Sobre el futuro de Steve también se refirieron los creadores "en cuanto al destino de Steve, no lo sé. No puedo decirlo. Sería el siguiente paso lógico. Sigue recibiendo golpes cada vez más fuertes. La única manera de llevarlo más lejos es con la muerte".