IR A
IR A

Yanina Latorre se va de su programa de América TV: qué modelo la reemplaza

La conductora de Sálvese Quien Pueda confirmó que, luego de irse de LAM, no estará al frente de su programa en las próximas semanas.

Yanina Latorre se va de SQP.

Yanina Latorre se va de SQP.

Redes sociales

Luego de la emotiva despedida de LAM con Ángel de Brito, Yanina Latorre confirmó que también se va de su programa Sálvese Quien Pueda, pero será solo por el mes de enero, ya que se toma vacaciones y eligió a la persona que quiere que tome su lugar, además del descanso del panel.

La empresaria decidió guardar silencio ante los rumores de infidelidad de su pareja.
Te puede interesar:

Escándalo total: aseguran que el novio de Wanda Nara intentó un acercamiento con Claudia Ciardone

La conductora será reemplazada por Sabrina Rojas, quien estaba al frente otro programa en América TV junto con Augusto Tartúfoli. Esta decisión se da porque Latorre se va con su familia como cada verano a Miami, pero también a Europa.

Sabrina Rojas

Por su parte, el equipo no tendrá a Lizardo Ponce, quien también se despidió del programa, pero de manera definitiva y Fede Popgold, se irá con Luzu TV a hacer la temporada de verano a Pinamar. Por lo que, no estará disponible para estar en el vivo.

En esos lugares, se suman Carla Conte, quien venía con una tira en Bondi Live junto con Ángel de Brito, y Martín Salwe, quien estaba en el programa junto con Sabrina Rojas. Pero, antes de que inicie la temporada, Yanina prometió una incorporación bomba.

Ángel de Brito contó quién será la nueva angelita en LAM tras las recientes renuncias

Si bien ya presentó a las nuevas integrantes del plantel, Ángel de Brito ahora contó quiénes serán los reemplazos de las panelistas que se van de vacaciones porque llega la temporada de verano y sorprendió con algunos nombres.

Yanina Latorre, en primer lugar, se va del programa y Mónica Farro se va a hacer temporada. Mientras que, Adabel Guerrero se va de vacaciones y Nazarena Vélez tiene confirmada una ausencia de tres meses.

Por ese motivo, la temporada iniciará cuando termine la teatral, es decir, incorporarán a una panelista que actuará de rotativa desde el lunes 5 de enero y se trata de Marisa Brel.

Fue ella misma en su cuenta de Instagram con una foto con unas alas en la espalda: "hace dos años que no trabajaba en TV… y la verdad: no la extrañaba. Pero cuando sonó el teléfono para sumarme a LAM, sentí esas cosquillitas que te dicen '¡Sí, quiero!'".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las conductoras de Telefe se disputaron a la mediática para incorporarla a sus programas.

Georgina Barbarossa, furiosa con Telefe porque Vero Lozano le "robó" a una panelista

El chef permanece internado tras una descompensación. 

Se conoció un dato alentador sobre la salud de Christian Petersen: "Franca mejoría"

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

PH @jc.fotografiaa

Wos cerró el año con un show arrollador en La Plata

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

últimas noticias

Virginia McCullough fue condenada a perpetua. 

Asesinó a sus padres y convivió con los cuerpos cuatro años: fue condenada a perpetua

Hace 20 minutos
Villa Sarmiento: la Justicia identificó el calibre de la bala que hirió a la nena de 12 años

Villa Sarmiento: la Justicia identificó el calibre de la bala que hirió a la nena de 12 años

Hace 53 minutos
El accidente provocó la muerte de una pareja.

Violento choque frontal entre dos camionetas en Las Flores: una pareja murió en el acto

Hace 1 hora
No se registraron muertos ni heridos. 

Video: brutal terremoto de magnitud 7.0 sacudió el sureste de Taiwán

Hace 1 hora
¿Qué cantante deja la música temporalmente?

Inesperado: quién es el famoso cantante que anunció que se aleja de los escenarios

Hace 1 hora