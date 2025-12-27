Yanina Latorre se va de su programa de América TV: qué modelo la reemplaza

La conductora de Sálvese Quien Pueda confirmó que, luego de irse de LAM, no estará al frente de su programa en las próximas semanas.

Luego de la emotiva despedida de LAM con Ángel de Brito , Yanina Latorre confirmó que también se va de su programa Sálvese Quien Pueda, pero será solo por el mes de enero , ya que se toma vacaciones y eligió a la persona que quiere que tome su lugar, además del descanso del panel.

La conductora será reemplazada por Sabrina Rojas, quien estaba al frente otro programa en América TV junto con Augusto Tartúfoli. Esta decisión se da porque Latorre se va con su familia como cada verano a Miami, pero también a Europa.

Por su parte, el equipo no tendrá a Lizardo Ponce, quien también se despidió del programa, pero de manera definitiva y Fede Popgold, se irá con Luzu TV a hacer la temporada de verano a Pinamar. Por lo que, no estará disponible para estar en el vivo.

En esos lugares, se suman Carla Conte, quien venía con una tira en Bondi Live junto con Ángel de Brito, y Martín Salwe, quien estaba en el programa junto con Sabrina Rojas. Pero, antes de que inicie la temporada, Yanina prometió una incorporación bomba.

Si bien ya presentó a las nuevas integrantes del plantel, Ángel de Brito ahora contó quiénes serán los reemplazos de las panelistas que se van de vacaciones porque llega la temporada de verano y sorprendió con algunos nombres.

Yanina Latorre, en primer lugar, se va del programa y Mónica Farro se va a hacer temporada. Mientras que, Adabel Guerrero se va de vacaciones y Nazarena Vélez tiene confirmada una ausencia de tres meses.

Por ese motivo, la temporada iniciará cuando termine la teatral, es decir, incorporarán a una panelista que actuará de rotativa desde el lunes 5 de enero y se trata de Marisa Brel.

Fue ella misma en su cuenta de Instagram con una foto con unas alas en la espalda: "hace dos años que no trabajaba en TV… y la verdad: no la extrañaba. Pero cuando sonó el teléfono para sumarme a LAM, sentí esas cosquillitas que te dicen '¡Sí, quiero!'".