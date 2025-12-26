26 de diciembre de 2025 Inicio
Mar de las Pampas: una mujer se cortó un dedo y lo arrojó al mar como parte de un rito Umbanda

Luego del macabro hallazgo de los restos humanos en la playa, la Policía identificó a una sospechosa con la mano vendada, conocida como "la mujer de los cuchillos". Ya había protagonizado varios incidentes en Villa Gesell.

El macabro hallazgo generó un amplio operativo policial en la playa.

Lo que parecía ser una tarde plácida de verano en Mar de las Pampas se tornó en una escena macabra y de misterio. Un grupo de vecinos que caminaban por la costa se sorprendieron cuando la marea les trajo un frasco de vidrio que contenía un dedo humano en su interior.

El hallazgo provocó un rápido operativo policial y provocó la indignación de los locales, que pensaron en un crimen violento. Pero a medida que avanzó la investigación lo relacionaron con prácticas religiosas extremas vinculadas a la comunidad Umbanda. La sospechosa es conocida como "la mujer de los cuchillos".

Según trascendió, el resto humano pertenecía a una mujer que ofreció un sacrificio personal: se amputó el dedo y lo introdujo en un recipiente con líquido para poder ofrecerlo a las deidades.

"El frasco estaba acondicionado para que el resto humano se conservara, lo que indicaba una intención clara detrás del acto", señalaron fuentes cercanas al caso sobre el descubrimiento realizado en calle 36 y la playa.

Quién es la reconocida "mujer de los cuchillos"

Luego de iniciado el operativo policial, los investigadores dieron con una mujer con la mano vendada, quien aseguró que luego de un accidente doméstico decidió hacer una ofrenda a los dioses. El caso quedó vinculado con la "mujer de los cuchillos". Este apodo nació tras varios incidentes en la localidad vecina de Villa Gesell, donde ya había protagonizado situaciones de tensión en la vía pública y había sido detenida.

