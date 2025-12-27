La impresionante transformación de Julieta Poggio: ya está lista para el verano 2026 La influencer y actriz sorprendió con un cambio de imagen que combina audacia estética, renovación personal y una fuerte impronta ligada a la moda. + Seguir en







El nuevo look de Julieta Poggio para el verano 2026. Redes sociales

Se trata de un cambio de imagen que marca el inicio de una nueva etapa personal y profesional.

El nuevo look apuesta al rubio perlado y a un corte pensado para el verano.

La transformación fue compartida en redes sociales y generó una fuerte repercusión.

El estilismo refuerza su lugar como referente actual dentro del universo fashion local. Durante los últimos años, Julieta Poggio se consolidó como una de las figuras jóvenes con mayor presencia dentro del mundo del espectáculo y la moda. Su actividad constante en redes sociales y su exposición mediática la posicionaron como un referente en materia de estilo, con elecciones estéticas que suelen anticipar o reforzar tendencias.

En ese marco, la influencer sorprendió al mostrar una impactante transformación pensada para el comienzo del verano 2026. A través de historias de Instagram, compartió su decisión de animarse al rubio, acompañada por un nuevo corte que aporta movimiento y frescura, ideal para las altas temperaturas. El cambio fue presentado como parte de una renovación personal y estética.

La elección del rubio perlado y el denominado corte mariposa fue revelada junto a su peluquero de confianza, reforzando la idea de una etapa de cambios. Más allá del impacto visual, Poggio dejó entrever un proceso de transformación más amplio, que luego insinuó con una imagen tomada desde un avión y un mensaje que anticipó el inicio de una nueva aventura.

Juli Poggio look peinado Julieta Poggio apostó al rubio perlado y a un corte fresco para el verano 2026. @poggiojulieta El look total white de Julieta Poggio que muchas querrán usar en las Fiestas Además de su reciente cambio capilar, Juli Poggio volvió a demostrar por qué es considerada una de las figuras más influyentes del momento en materia de estilo. Su capacidad para explorar nuevas tendencias y adaptarlas a su impronta personal la distingue en cada aparición pública, donde combina audacia, sensualidad y sofisticación.

Entre sus elecciones más celebradas se destacan los looks que dejan piel al descubierto y realzan su figura. En esta oportunidad, la influencer compartió imágenes de un vestido largo total white, ajustado al cuerpo, con brillos, escote pronunciado y espalda descubierta. La prenda logró un equilibrio entre elegancia y sensualidad, generando una fuerte respuesta en redes sociales.

El estilismo se completó con un maquillaje bien marcado, ideal para eventos nocturnos y galas, con delineado negro en los ojos y labios con acabado brillante. El cabello, recogido pero con mechones sueltos alrededor del rostro, aportó movimiento y reforzó la armonía general del look, que rápidamente cosechó miles de likes. Juli Poggio outfit blanco El look total white con brillos se convirtió en uno de los más comentados en redes sociales. @poggiojulieta Con cada publicación, Juli Poggio reafirma su lugar dentro de la escena artística y fashion argentina. Su carisma, sumado a una lectura afinada de las vanguardias de la moda, le permite marcar tendencia y sostener una presencia constante que trasciende la pantalla y se proyecta como referencia para nuevas generaciones.