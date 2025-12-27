Las estremecedoras compras de Jeffrey Epstein antes de ir a prisión: un masajeador de próstata, binoculares y más

El Departamento de Justicia de Estados Unidos compartió detalles sobre las compras que realizó el magnate entre 2014 y 2019 por Amazon. La lista de artículos incluye uniformes para niñas, libros y un esmoquin.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos compartió nueva información sobre el caso de Jeffrey Epstein , el multimillonario condenado por tráfico sexual de menores y que se suicidó en prisión en 2019. Se trata de la lista de compras que realizó desde 2014 a 2019, como por ejemplo un masajeador de próstata, binoculares, libros, etc.

En las últimas semanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidas quedó obligado a publicar los 95 mil archivos clasificados relativos al caso Epstein , después de que ambas cámaras parlamentarias aprobaran por una amplía mayoría una ley que obligaba a la cartera a difundir el material.

Entre los datos que se compartieron, publicaron el historial de Amazon, donde realizó más de mil compras entre los años 2014 a 2019. Entre los elementos más llamativos, se encontraron un masajeador de próstata Sonic de 61,50 dólares de Prostate Health Center; uniformes escolares reglamentarios para niñas; pastillas de Vagifirm, un complemento dietario natural para la vagina ; binoculares, libros, entre otras cosas.

Según explicó la psicóloga especializada en traumas relacionales Desiree Nazarian para el medio The Post, las compras de Epstein no eran aleatorias, sino que constituía un "mapa de poder" : "La presencia de estos objetos codificados por niños junto a estas herramientas sexuales es clínicamente alarmante" , expresó.

También adquirió un disfraz del FBI y una versión de la novela "Lolita", escrita por Vladimir Nabokov. " Se trata de una jerarquía erotizada, el disfraz del FBI, el esmoquin. Es un juego de roles en torno a la dominación, el castigo, la impunidad; es como una oscilación entre ser la autoridad y escenificar la persecución" , añadió la psicóloga.

Nuevos documentos del caso Epstein comprometen más a Donald Trump: registros confirman al menos 8 vuelos privados

Más de 8.000 documentos inéditos del caso Jeffrey Epstein fueron publicados este martes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y comprometieron aún más la situación del presidente Donald Trump. Entre el material difundido figuran correos oficiales y registros de vuelo que confirman que el ex presidente viajó al menos ocho veces en el avión privado del financista condenado por delitos sexuales.

La nueva documentación incluye cientos de audios, videos y grabaciones de vigilancia, entre ellas imágenes de agosto de 2019, cuando Epstein fue hallado muerto en su celda. Sin embargo, uno de los elementos más relevantes es un correo electrónico interno que da cuenta de la reiterada presencia de Trump en el jet del financista, más allá de lo que se conocía hasta ahora.

Trump Epstein

“El registro de vuelos que recibimos refleja que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de lo que se había informado previamente”, señala un correo enviado el 7 de enero de 2020 por un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, incluido en el nuevo paquete de archivos.

Según ese mensaje, Trump utilizó el avión al menos ocho veces entre 1993 y 1996, un período que coincide con los hechos investigados en la causa contra Ghislaine Maxwell, ex pareja y colaboradora de Epstein. En al menos cuatro de esos vuelos, Maxwell habría coincidido con el ahora presidente.

Los documentos detallan que en uno de los viajes de 1993 los únicos pasajeros registrados fueron Epstein y Trump. En otro vuelo, además de ambos, figura una mujer de unos veinte años. El fiscal advierte que algunos de los ocupantes del avión podrían haber sido potenciales testigos en el juicio contra Maxwell, condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.