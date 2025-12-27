El cantante Maluma publicó un video en su cuenta de Instagram en el que explicó que se alejará de la música por tiempo indeterminado porque sufre ansiedad y depresión. Pero reveló que lo supera día a día con ayuda profesional. “Este año fue muy complejo”, contó.
De manera sorpresiva, el artista decidió contar los motivos en un video: “Este fue un año muy complejo para mí, a nivel emocional, a nivel psicológico tuve que pasar por una montaña rusa de emociones y era muy difícil ver la luz a través de toda esta oscuridad. Hace un año exactamente estaba subiendo un video contando lo que estaba pasando, viviendo, y que había sido una sorpresa para mí”.
“Siempre que veía a alguien con ansiedad, depresión o un tema psicológico, mi respuesta automática era ocupate, haz ejercicios, pensá en otra cosa. Hasta que me pasó a mí. Supe que era algo real y delicado que se tenía que tomar con la seriedad absoluta”, continuó.
Fue entonces que contó que iniciará un proceso: “A raíz de todas estas vivencias y lo que yo sentí, decidí empezar un proceso de sanación. Empecé este camino de volver a mí y lo único que me pedía mi cuerpo, mi alma y mi espíritu era volver a mí. Estaba loco por volver. Fue un año de mucha terapia y de sentarme con muchas personas que tienen mucho conocimiento y respeto”.
Y finalmente, contó que revelará todo ese proceso a través de una plataforma: “La primera temporada para hablar de eso que la gente no se atreve todos los días, que son tabú. Más en los temas de los hombres, de la masculinidad, la ansiedad y la depresión. Quiero romper esos tabúes y que la gente se abra y pueda sanar. Todos esos caminos y herramientas se los quiero proporcionar. Las cosas como son se llama el podcast. Lo hago desde el alma y el corazón a este proyecto. Hay luz al final”.