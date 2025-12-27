Inesperado: quién es el famoso cantante que anunció que se aleja de los escenarios El exitoso artista contó en un video el momento por el que atraviesa y decidió que era mejor dejar la música por un tiempo. “Es un proceso de sanación”, aseguró. + Seguir en







¿Qué cantante deja la música temporalmente?

El cantante Maluma publicó un video en su cuenta de Instagram en el que explicó que se alejará de la música por tiempo indeterminado porque sufre ansiedad y depresión. Pero reveló que lo supera día a día con ayuda profesional. “Este año fue muy complejo”, contó.

De manera sorpresiva, el artista decidió contar los motivos en un video: “Este fue un año muy complejo para mí, a nivel emocional, a nivel psicológico tuve que pasar por una montaña rusa de emociones y era muy difícil ver la luz a través de toda esta oscuridad. Hace un año exactamente estaba subiendo un video contando lo que estaba pasando, viviendo, y que había sido una sorpresa para mí”.

“Siempre que veía a alguien con ansiedad, depresión o un tema psicológico, mi respuesta automática era ocupate, haz ejercicios, pensá en otra cosa. Hasta que me pasó a mí. Supe que era algo real y delicado que se tenía que tomar con la seriedad absoluta”, continuó.

Maluma Independent Fue entonces que contó que iniciará un proceso: “A raíz de todas estas vivencias y lo que yo sentí, decidí empezar un proceso de sanación. Empecé este camino de volver a mí y lo único que me pedía mi cuerpo, mi alma y mi espíritu era volver a mí. Estaba loco por volver. Fue un año de mucha terapia y de sentarme con muchas personas que tienen mucho conocimiento y respeto”.

Y finalmente, contó que revelará todo ese proceso a través de una plataforma: “La primera temporada para hablar de eso que la gente no se atreve todos los días, que son tabú. Más en los temas de los hombres, de la masculinidad, la ansiedad y la depresión. Quiero romper esos tabúes y que la gente se abra y pueda sanar. Todos esos caminos y herramientas se los quiero proporcionar. Las cosas como son se llama el podcast. Lo hago desde el alma y el corazón a este proyecto. Hay luz al final”.