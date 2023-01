Villa Ortúzar: impresionante incendio en un asentamiento

"Se trata de una vivienda donde residirían varias familias, al tiempo que Bomberos fue informado sobre la existencia de garrafas, por lo cual se dispuso un perímetro de seguridad preventivo de unos 200 metros, cortándose el tránsito dos cuadras a la redonda", agregó el comunicado de prensa. Además, fueron evacuadas todas las personas de la zona.

"Vivo en un PH cercano a esta casa tomada. Estaba en la terraza mirando la televisión y escucho un ruido muy fuerte. Me doy vuelta y veo la llamarada, también se prendió fuego el árbol. Yo no me quería ir por miedo a que se me prenda fuego la casa", explicó Matilde, una vecina del barrio, en diálogo con Resumen de medianoche.

En la zona también se ubicaron cerca de 15 ambulancias del SAME, mientras que Bomberos solicitó a las empresas prestadoras "el corte de los servicios de electricidad y gas en la cuadra".

Colecta para los afectados por el incendio

El grupo de vecinos Somos de Ortuzar organizó una colecta de productos, calzado y prendas de vestir para los damnificados: "Quienes puedan acercarse a llevar agua, comida, calzados, ropa porque en este momento lo están re necesitando. Hay niños descalzos en la vereda. 30 familias perdieron todo".

Villa Ortuzar 1