¿Romance confirmado en Gran Hermano? El beso que no dejó dudas sobre la relación más esperada en la casa Después de varias semanas de coqueteos e histeriqueos, los participantes no se ocultan más y delante de sus compañeros sellaron lo que todos estaban esperando. + Seguir en







Danelik y Brian Sarmiento viene de varios acercamientos, pero sin concretar nada hasta ahora

La noche de las fiestas en Gran Hermano es sin duda donde los participantes se sueltan un poco más y no se privan de nada. En esta ocasión, Brian Sarmiento y Danelik Galazán protagonizaron el momento más esperado desde que comenzaron su acercamiento y ¿confirmaron su romance? con un apasionado beso.

El momento ocurrió durante la tradicional fiesta del sábado, que en esta oportunidad fue de karaoke, donde ambos se olvidaron de las cámaras y frente a sus compañeros, sin dejar dudas de la relación que tienen. Este beso apasionado llegó después de semanas en la que se muestran juntos con coqueteos, histeriqueos y algunos rechazos, pero en las últimas horas todo eso quedó atrás y el exfutbolista no evitó un acercamiento de Galazán.

Desde hace tiempo, cuando ambos están juntos, existen caricias, abrazos, comentarios provocativos y propuestas concretas que nunca se lograron concretar hasta ahora. Mientras todos estaban disfrutando de una noche a pura música, la influencer se le acercó por detrás y lo besó y si bien se alejó, el ex-Banfield le hizo un comentario que la hizo volver y se dieron un apasionado beso que terminó con risas y mucha complicidad.

Embed Brian_beso_danelik.mp3#GranHermano #GeneraciónDorada pic.twitter.com/DRWF7yHpiu — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 5, 2026 "Son un escándalo": la química entre Danelik y Brian Sarmiento La atracción entre Brian Sarmiento y Danelik dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada se vuelve cada vez más evidente y ya genera comentarios entre sus compañeros. En las últimas horas, Yanina Zilli presenció un intercambio cargado de insinuaciones y reaccionó sin filtro: “Son un escándalo".

La química entre los participantes crece cada día. Ya no queda entre ellos sino que traspasa la pantalla y la convivencia con sus compañeros dentro de la casa. "¿Esto en qué va a terminar? Esto termina con el dedo para arriba… Hacen un desastre afuera”, les lanzó la exvedette, sorprendida por la cercanía entre ambos.