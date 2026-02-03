3 de febrero de 2026 Inicio
Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio

Durante la audiencia de este martes, el abogado Carlos Beraldi denuncióepisodios mafiosos” y la “interferencia del poder político” en la declaración de los empresarios “arrepentidos”.

Vanesa Petrillo
Vanesa Petrillo
La defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio.

La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio que se lleva adelante en su contra conocida como la Causa Cuaderno. Durante la audiencia de este martes, denuncióepisodios mafiosos” y la “interferencia del poder político” en la declaración de los empresarios “arrepentidos”.

Patricia Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

El planteo fue realizado por el abogado Carlos Beraldi al exponer ante el Tribunal Oral en la reanudación del debate oral tras la feria judicial de verano.

"Estamos en presencia de un proceso nulo, este proceso surgió de un engaño, se incurrió en el vicio de forum shopping. Es necesario que juez y fiscal sean elegidos por sorteo, no a dedo, lo que en este caso se vulneró de una manera grosera", sostuvo el letrado en un primer momento.

Para luego agregar: "Hablemos de la estafa de los arrepentidos, este proceso se sostiene sobre un artificio que supone ser la supuesta Ley de los Arrepentidos, acá no se usó un mecanismo legal. Se los quebró, a través de la detención preventiva".

carlos beraldi cristina recurso corte

En este sentido, concluyó: "Les pido que esto tenga un punto, que estas prácticas no se repitan, esto no puede ocurrir. Esto se tiene que sancionar, con la nulidad de todo, si dejamos que evolucione seguiremos avalando ilegalidades".

Revelaciones del caso D´Alessio

El letrado se refirió a la contundente condena y fundamentos de la misma al falso abogado Marcelo D´Alessio, sentenciado a 13 años y medio por extorsión y sus implicancias en el caso Cuadernos. El documento judicial revela en detalle cómo funcionaba una estructura paralela de espionaje, extorsión, sostenida por exagentes de inteligencia, empresarios y vínculos con funcionarios, fiscales y periodistas.

D´Alessio fue condenado por los delitos de asociación ilícita, tareas de inteligencia prohibidas, lavado de activos y extorsión, en el marco de la causa que inició el empresario Pedro Etchebest, al que le ofreció quitarlo de la causa Cuadernos a cambio del pago de USD 300.000. También fueron condenados otros agentes de inteligencia y empresarios.

El punto de partida de la investigación fue la denuncia del empresario Etchebest, quien en enero de 2019 relató que le exigieron u$s300.000 para no involucrarlo en la causa.

La maniobra, que incluyó reuniones en Pinamar y comunicaciones atribuidas al entorno del fiscal Carlos Stornelli, quedó respaldada por chats, audios y registros de antenas. Beraldi recordó que se probó la maniobra extorsiva a los hijos de Ricardo Barreiro.

En el caso de Pablo Barreiro, hijo del exencargado de la Quinta de Olivos, los fundamentos detallan una presión para que contratara “servicios jurídicos”, reforzada por la difusión televisiva de información inexacta sobre una supuesta detención que no ocurrió.

Luego, Beraldi citó el “caso Castañón” que salió a la luz cuando se difundió que el fiscal Carlos Stornelli contactó a D’Alessio para que le hiciera una serie de averiguaciones sobre Jorge Christian Castañón Destéfano, exesposo de Florencia Antonini, pareja del fiscal.

También se refirió al espionaje con cámara oculta al abogado Juan Manuel Ubeira. Todos hechos probados, según remarcó Beraldi. Finalizó su exposición con el pedido de nulidad del caso. “El tribunal no puede llegar a otra conclusión que no sea anular todo”, concluyó Beraldi.

Para el abogado, el caso no puede sustentarse en “la acusación de un fiscal que comete este tipo de actos: inicio fraguado, engaños, maniobras extorsivas, presiones políticas, negocios para amigos” y pidió que este tipo de prácticas no se vuelvan a repetir.

