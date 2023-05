Villa Devoto: golpearon a un mecánico hasta noquearlo porque querían llevarse su camioneta

Dos hombres noquearon a un mecánico de Villa Devoto porque no podía entregarle la camioneta en lo que ellos consideraban en tiempo y forma. La víctima, Carlos Rey de 63 años, se encuentra internada en el Hospital Dr. Abel Zubizarreta.

El ataque quedó grabado por dos cámaras de seguridad del taller ubicado en Villa Devoto, en el video se puede observar como primero entra una persona y sorprende al hombre de 63 años, quién estaba sentado observando su celular.

DESFIGURÓ AL MECÁNICO PORQUE NO LE ENTREGABA LA CAMIONETA

- Dos jóvenes ingresaron al taller y molieron a trompadas al dueño del lugar

- El hombre quedó internado

- Los empleados los echaron del lugar

Los videos del ataque:

Momentos después, ingresa otra persona y continúa golpear al mecánico, los empleados del taller lograron separar a las personas y llamar a la ambulancia.

Las autoridades identificaron a los agresores, el hombre de 63 años tiene custodia policial y se espera a que se recupere para continuar con la denuncia.

El testimonio del mecánico golpeado en Villa Devoto

Carlos Rey dialogó con C5N y otros medios, después de ser dado de alta del Hospital Dr. Abel Zubizarreta. En la puerta del taller, ubicado en Villa Devoto, la víctima de la golpiza explicó que "obvio que los voy a denunciar, no veo. Estaba en mi horario de descanso, le dije a mis empleados que cierren la puerta que estaba con un pico de estrés, me quedé dormido. Cuando me despierto, que entran mis empleados aparecen".

Según el testimonio, Rey había hablado con el padre de los agresores, a quién le explicó que la camioneta estaba lista para las 17:00 y que sus empleados, en ese momento la estaban lustrando.

"Jamás tuve un episodio así, se que es el hijo de un cliente. Cuando tuve un problema me hice cargo", aseguró Rey.

Un hombre fue condenado por matar a su gato luego de haberlo metido en una estufa

Un hombre fue condenado a 11 meses de prisión con cumplimiento condicional por dos hechos delictivos, uno de ellos, por crueldad animal tras matar a su gato en una estufa a leña.

El acusado reconoció ser responsable matar a su animal generándole lesiones graves. El hecho ocurrió en una comunidad mapuche cercana a Senillosa, en Neuquén. El otro hecho por haber robado áridos en un predio privado.

Por ambas situaciones, la Justicia de Neuquén le atribuyó los delitos de hurto simple y ejercer actos de crueldad hacia los animales, ambos en calidad de autor (artículos 1 y 3 de la Ley 14.346, 162 y 45 del Código Penal).

De acuerdo a lo establecido en la audiencia, se acordó una condena de 11 meses de prisión con cumplimiento condicional y obediencia en varios requerimientos relacionados a su conducta. Además, deberá fijar un domicilio, no volver a cometer delitos, no consumir de forma abusiva alcohol y drogas y no ejercer nuevamente actos de crueldad hacia los animales.

En la audiencia, las partes judiciales llegaron a un acuerdo pleno para que el hombre acusado en dos hechos delictivos, acepte cumplir una condena en suspenso.

Sobre el asesinato del gato, la Fiscalía detalló que ocurrió el 22 de junio de 2021 en su casa perteneciente a una comunidad mapuche: el acusado, que compartía la vivienda con otras personas, tomó a su gato de cinco meses y lo arrojó al fuego de una estufa a leña.

El animal fue rescatado por los presentes y llevado a un hospital veterinario, donde se constataron las heridas provocadas por el fuego y que le causaron la muerte. Este hecho fue denunciado por medio de la aplicación AmVoz, dispositivo que permite informar situaciones de maltrato hacia los animales.

Mientras que el segundo hecho, que ocurrió en el mismo año, entre septiembre y noviembre, el sujeto junto a otras personas extrajo áridos en varias oportunidades.