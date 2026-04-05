Javier Milei comenzará la semana con una nueva reunión de Gabinete para dar una señal de unidad ante el escándalo de Adorni

El encuentro está previsto para este lunes al mediodía en Casa Rosada. Además del Presidente y el jefe de Gabinete, asistirán Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem y Diego Santilli, entre otros.

El presidente Javier Milei iniciará la semana con una nueva reunión de Gabinete , que tendrá como objetivo, además de los temas de agenda vinculados al paquete de reformas, mostrar y refozar la unidad dentro del Gobierno, luego de las imputaciones hacia uno de los funcionarios de máxima confianza del jefe de Estado, Manuel Adorni , por presunto enriquecimiento ilícito .

Milei volvió a arremeter contra Villarruel: "No me sorprende que haya intentado boicotearme y traicionarme"

Según informó Noticias Argentinas, la reunión prevista para este lunes al mediodía en Casa Rosada contará con la presencia de varios funcionarios del círculo rojo de Milei: además de Adorni, se prevé la asistencia de la secretaria de Presidencia, Karina Milei ; el asesor presidencial Santiago Caputo ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; y el ministro del Interior, Diego Santilli , entre otros.

Luego de una semana turbulenta por las acusaciones hacia Adorni por sus inmuebles no declarados y por falta de facturas claras sobre sus viajes al exterior , el Gobierno planea diagramar las tareas con cada ministerio para la "segunda etapa de la gestión".

También se rumorea que el jefe de Gabinete inicie una serie de encuentros individuales con ciertos funcionarios a lo largo de la semana para ahondar principalmente en los temas de Seguridad, Defensa y Salud.

Este encuentro, además de los puntos centrales que determinarán los próximos días de trabajo, también servirá como gesto de apoyo político hacia Adorni y dar una imagen de cohesión interna, después de la imputación de Adorni que afectó al Poder Ejecutivo.

Javier Milei se reunirá con José Antonio Kast: minería, seguridad y energía en agenda

El presidente de Chile, José Antonio Kast, viajará este domingo a la Argentina para mantener un encuentro oficial con Javier Milei el próximo lunes. La administración chilena confirmó que la agenda de la cita presidencial tendrá como prioridad la seguridad, la minería y la energía.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno de Chile, Mara Sedini, ratificó el itinerario y aseguró que luego "se realizará una reunión entre ministros". Este viaje surge tras un ofrecimiento formal del canciller argentino, Pablo Quirno, a su par de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez.

Milei Kast

Durante el contacto previo entre cancilleres, Pérez resaltó el potencial de la relación entre ambos países. Al respecto, el funcionario chileno sostuvo: "Con Argentina tenemos grandes oportunidades para ampliar nuestra cooperación en beneficios recíprocos para la ciudadanía. Buscamos impulsar una estrategia que permita estrechar los lazos y aprovechar las ventajas que tenemos".

El titular de la cartera exterior de Chile destacó la importancia de materializar una hoja de ruta conjunta para el desarrollo de las dos naciones. El diplomático afirmó: "Agradezco la visita del canciller de Argentina a Chile y la invitación a visitar su país. Da cuenta del interés que tenemos por materializar una hoja de ruta conjunta que sea robusta en el desarrollo estratégico de ambas naciones".