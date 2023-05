Un hombre fue condenado por matar a su gato luego de haberlo metido en una estufa

Por ambas situaciones, la Justicia de Neuquén le atribuyó los delitos de hurto simple y ejercer actos de crueldad hacia los animales, ambos en calidad de autor (artículos 1 y 3 de la Ley 14.346, 162 y 45 del Código Penal).

De acuerdo a lo establecido en la audiencia, se acordó una condena de 11 meses de prisión con cumplimiento condicional y obediencia en varios requerimientos relacionados a su conducta. Además, deberá fijar un domicilio, no volver a cometer delitos, no consumir de forma abusiva alcohol y drogas y no ejercer nuevamente actos de crueldad hacia los animales.

En la audiencia, las partes judiciales llegaron a un acuerdo pleno para que el hombre acusado en dos hechos delictivos, acepte cumplir una condena en suspenso.

Sobre el asesinato del gato, la Fiscalía detalló que ocurrió el 22 de junio de 2021 en su casa perteneciente a una comunidad mapuche: el acusado, que compartía la vivienda con otras personas, tomó a su gato de cinco meses y lo arrojó al fuego de una estufa a leña.

El animal fue rescatado por los presentes y llevado a un hospital veterinario, donde se constataron las heridas provocadas por el fuego y que le causaron la muerte. Este hecho fue denunciado por medio de la aplicación AmVoz, dispositivo que permite informar situaciones de maltrato hacia los animales.

Mientras que el segundo hecho, que ocurrió en el mismo año, entre septiembre y noviembre, el sujeto junto a otras personas extrajo áridos en varias oportunidades.