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Quini 6: los resultados del sorteo 3362 del domingo 5 de abril de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

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Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de abril de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de abril de 2026.

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El sorteo 3.362 del Quini 6 de este domingo 5 de abril repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 5 de abril de 2026

Números ganadores: 20 - 22 - 27 - 29 - 34 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $1.662.602.136,30

5 aciertos: 6 ganadores. Premio: $6.190.303,50

4 aciertos: 626 ganadores. Premio: $17.799,59

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 5 de abril de 2026

Números ganadores: 19 - 20 - 30 - 32 - 39 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $1.662.602.136,30

5 aciertos: 10 ganadores. Premio: $3.714.182,10

4 aciertos: 737 ganadores Premio: $15.118,79

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 5 de abril de 2026

Números ganadores: 06 - 13 - 17 - 29 - 33 - 36

6 aciertos: vacante. Premio: $789.176.682

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 5 de abril de 2026

Números ganadores: 06 - 07 - 08 - 12 - 35 - 41

5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $16.665.085,80

Pozo extra: resultado del domingo 5 de abril de 2026

Números ganadores: 06 - 13 - 17 - 19 - 20 - 22 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 39 - 41 - 43

6 aciertos: 993 ganadores. Premio: $156.092,65

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.363 del Quini 6 se realizará el miércoles 8 de abril a las 21:15. Pozo estimado: $5.500.000.000.

Embed - Quini 6 on Instagram: "¡OH NO! ¡El pozo sigue sumando y puede ser tuyo el próximo domingo! Mientras tanto en el Siempre Sale fueron 20 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $333.300.000. Mirá los próximos pozos individuales estimados que sorteamos Tradicional Primer Sorteo: $1.950.000.000 La Segunda: $1.950.000.000 Revancha: $1.140.000.000 Siempre Sale: $305.000.000 Extra: $155.000.000 Porque el Quini “LO CAMBIA TODO”, acercate a tu agencia favorita y juegale a tu suerte. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles 08 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe para renovar tus posibilidades de ganar. ¡Agendalo! No te lo pierdas. Podes seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y nuestro canal de YouTube. . #Quini6 #juegos #diversión #entretenimiento #quiniela #lotería #ganar #apuesta #bet #millonario #suerte #millonaria"
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¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los domingos.

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