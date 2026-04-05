$LIBRA: uno de los querellantes pidió la indagatoria de Javier Milei y su círculo íntimo

El querellante Martín Romeo solicitó a la Justicia la citación a indagatoria del presidente Javier Milei, su hermana Karina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros funcionarios, empresarios y operadores del ecosistema cripto por el caso del token $LIBRA. La denuncia por presunto cohecho y negociaciones incompatibles sostiene que hubo una "asociación ilícita" que diseñó, ejecutó y encubrió una red fraudulenta con amplias ramificaciones internacionales.
Según publicó la periodista Vanesa Petrillo en Ámbito, el texto reconstruye un esquema trazado desde 2018 y lo describe como "el camino del delito". Según el documento, la primera fase "deja de ser un simple antecedente y se convierte en la escuela delictiva de la organización" para luego firmar millonarios contratos en el exterior con el fin de asegurar una "asociación indirecta con el gobierno argentino".
El escrito señala al jefe de Estado y a sus funcionarios como piezas clave de la maniobra. Según la querella, el grupo "aplicó directamente" su experiencia previa "para vaciar el token $LIBRA en 2025, utilizando un tuit presidencial como ‘gatillo’ emocional" y, además, los operadores "aprovecharon la presencia de funcionarios del Gobierno (como el entonces vocero Adorni) para simular un respaldo institucional absoluto, contando con su complicidad".
La acusación subraya una "captura regulatoria del Estado" a través del ingreso del asesor Sergio Morales a la Comisión Nacional de Valores. Para el abogado Nicolás Oszust, este nombramiento "no es un dato aislado", sino "el eje central para probar la maniobra delictiva" con la meta de "garantizar que las leyes para el sector cripto fueran redactadas desde adentro por uno de sus propios cabecillas".
La prueba documental revela la operatoria de los involucrados
La parte querellante suma conversaciones privadas que evidencian la evasión de la trazabilidad financiera. Uno de los mensajes aportados al expediente detalla la presunta creación de comprobantes apócrifos: "La factura esta que pide walter la hago tipo yo por canva y después te la paso"; en otro diálogo, un usuario consulta: "¿Lo paso a metamask para sueldos o donde lo paso? así no tengo nada de nw".
Mauricio Novelli aparece identificado como el principal organizador de estas directivas en el plano local. Su control sobre la promoción artificial del activo virtual queda a la vista en sus exigencias concretas sobre interacciones falsas en redes sociales: "Vamos dale, y apenas salga cómprale 200 likes… Cómprale 200 likes x favor".
Las instrucciones de este operador también abarcaban el movimiento físico del dinero al margen de los canales oficiales y sin registro. Los chats transcritos muestran sus órdenes precisas para la distribución de efectivo entre los miembros del esquema: "La plata está en lo de mamá… Que pasen por lo de mamá… y mamá se los da".
Además de Milei, su hermana Karina y Adorni, el pedido de indagatoria incluye a Novelli, Morales, Manuel Terrones Godoy, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Pía Novelli, Hayden Davis, Bartosz Lipinski, María Alicia Rafaele, Favio Camilo Rodríguez Blanco, Orlando Rodolfo Mellino, Demian Reidel, Roberto E. Silva y Matías Mario Mudry.