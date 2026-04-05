$LIBRA: uno de los querellantes pidió la indagatoria de Javier Milei y su círculo íntimo La presentación judicial acusa al núcleo del Poder Ejecutivo y a un grupo de operadores financieros de conformar una "asociación ilícita" para manipular el mercado a costa de inversores nacionales y extranjeros. Además del Presidente, la solicitud incluye a Karina Milei, Manuel Adorni, Mauricio Novelli y otros funcionarios y empresarios vinculados al mundo cripto. Por + Seguir en







Javier Milei junto a Mauricio Novelli. Instagram @mauricionovelliok

El querellante Martín Romeo solicitó a la Justicia la citación a indagatoria del presidente Javier Milei, su hermana Karina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros funcionarios, empresarios y operadores del ecosistema cripto por el caso del token $LIBRA. La denuncia por presunto cohecho y negociaciones incompatibles sostiene que hubo una "asociación ilícita" que diseñó, ejecutó y encubrió una red fraudulenta con amplias ramificaciones internacionales.

Según publicó la periodista Vanesa Petrillo en Ámbito, el texto reconstruye un esquema trazado desde 2018 y lo describe como "el camino del delito". Según el documento, la primera fase "deja de ser un simple antecedente y se convierte en la escuela delictiva de la organización" para luego firmar millonarios contratos en el exterior con el fin de asegurar una "asociación indirecta con el gobierno argentino".

El escrito señala al jefe de Estado y a sus funcionarios como piezas clave de la maniobra. Según la querella, el grupo "aplicó directamente" su experiencia previa "para vaciar el token $LIBRA en 2025, utilizando un tuit presidencial como ‘gatillo’ emocional" y, además, los operadores "aprovecharon la presencia de funcionarios del Gobierno (como el entonces vocero Adorni) para simular un respaldo institucional absoluto, contando con su complicidad".

La acusación subraya una "captura regulatoria del Estado" a través del ingreso del asesor Sergio Morales a la Comisión Nacional de Valores. Para el abogado Nicolás Oszust, este nombramiento "no es un dato aislado", sino "el eje central para probar la maniobra delictiva" con la meta de "garantizar que las leyes para el sector cripto fueran redactadas desde adentro por uno de sus propios cabecillas".

La prueba documental revela la operatoria de los involucrados La parte querellante suma conversaciones privadas que evidencian la evasión de la trazabilidad financiera. Uno de los mensajes aportados al expediente detalla la presunta creación de comprobantes apócrifos: "La factura esta que pide walter la hago tipo yo por canva y después te la paso"; en otro diálogo, un usuario consulta: "¿Lo paso a metamask para sueldos o donde lo paso? así no tengo nada de nw".