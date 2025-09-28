Viernes 10 de octubre en 2025: ¿es feriado o día no laborable? La cercanía de celebraciones, conmemoraciones y posibles fines de semana largos abre la puerta a especulaciones y consultas constantes. Por







Informate sobre las últimas disposiciones del Gobierno sobre los Feriados de octubre Pixabay

El calendario siempre genera expectativa a medida que se acerca la posibilidad de un descanso extra, y en Argentina las fechas señaladas como Feriados o días no laborables se convierten en un tema de consulta recurrente. Ya sea para planificar un fin de semana largo, organizar una escapada o simplemente proyectar un respiro en la rutina diaria, estas jornadas despiertan tanto interés en trabajadores como en estudiantes.

En este contexto, el mes de octubre suele ser uno de los más observados del año, ya que históricamente ofrece algunas fechas claves que influyen en la organización social y laboral. Entre esas dudas aparece la del viernes 10 de octubre de 2025, un día puntual que muchos ya comenzaron a revisar.

Cómo se considera el viernes 10 de octubre en 2025: feriado o día no laborable feriado-5-jpg..jpg

La normativa vigente establece que el asueto originalmente fijado para el 12 de octubre se traslada al viernes 10 del mismo mes.

En consecuencia, no se trata de un día no laborable, sino de un feriado nacional. Esto garantiza que durante octubre se disponga de un fin de semana largo de tres días consecutivos, ideal para el descanso y las actividades turísticas.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 21 de noviembre