Viernes 10 de octubre en 2025: ¿es feriado o día no laborable?

El calendario siempre genera expectativa a medida que se acerca la posibilidad de un descanso extra, y en Argentina las fechas señaladas como Feriados o días no laborables se convierten en un tema de consulta recurrente. Ya sea para planificar un fin de semana largo, organizar una escapada o simplemente proyectar un respiro en la rutina diaria, estas jornadas despiertan tanto interés en trabajadores como en estudiantes.
En este contexto, el mes de octubre suele ser uno de los más observados del año, ya que históricamente ofrece algunas fechas claves que influyen en la organización social y laboral. Entre esas dudas aparece la del viernes 10 de octubre de 2025, un día puntual que muchos ya comenzaron a revisar.
La normativa vigente establece que el asueto originalmente fijado para el 12 de octubre se traslada al viernes 10 del mismo mes.
En consecuencia, no se trata de un día no laborable, sino de un feriado nacional. Esto garantiza que durante octubre se disponga de un fin de semana largo de tres días consecutivos, ideal para el descanso y las actividades turísticas.