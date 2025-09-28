28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viernes 10 de octubre en 2025: ¿es feriado o día no laborable?

La cercanía de celebraciones, conmemoraciones y posibles fines de semana largos abre la puerta a especulaciones y consultas constantes.

Por
Informate sobre las últimas disposiciones del Gobierno sobre los Feriados de octubre

Informate sobre las últimas disposiciones del Gobierno sobre los Feriados de octubre

Pixabay

El calendario siempre genera expectativa a medida que se acerca la posibilidad de un descanso extra, y en Argentina las fechas señaladas como Feriados o días no laborables se convierten en un tema de consulta recurrente. Ya sea para planificar un fin de semana largo, organizar una escapada o simplemente proyectar un respiro en la rutina diaria, estas jornadas despiertan tanto interés en trabajadores como en estudiantes.

Informate sobre cuáles serán los próximos feriados en el 2025
Te puede interesar:

Los feriados que vienen: ¿hay fin de semana largo en octubre 2025?

En este contexto, el mes de octubre suele ser uno de los más observados del año, ya que históricamente ofrece algunas fechas claves que influyen en la organización social y laboral. Entre esas dudas aparece la del viernes 10 de octubre de 2025, un día puntual que muchos ya comenzaron a revisar.

Cómo se considera el viernes 10 de octubre en 2025: feriado o día no laborable

feriado-5-jpg..jpg

La normativa vigente establece que el asueto originalmente fijado para el 12 de octubre se traslada al viernes 10 del mismo mes.

En consecuencia, no se trata de un día no laborable, sino de un feriado nacional. Esto garantiza que durante octubre se disponga de un fin de semana largo de tres días consecutivos, ideal para el descanso y las actividades turísticas.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé los Feriados que quedan en el año

Solo quedan 5: qué feriados nacionales restan en 2025

Esta fecha especial beneficiará únicamente a empleados del sector público y del Banco Provincia.

Por qué será feriado el último día de septiembre 2025 y quiénes lo pueden disfrutar

El mes de septiembre cuenta con varios feriados, algunos que todavía o sucedieron

Cuál es el feriado que cierra septiembre 2025 con un día libre entre semana

Se establecieron nuevos feriados para el próximo mes.

Cuál es el feriado que adelantó el Gobierno y por qué será fin de semana largo

Informaron que habrá varios Feriados, uno generará un finde XL

Nuevo feriado con fin de semana largo: habrá cuatro días de descanso en noviembre 2025

Habrá un fin de semana XL gracias a los nuevos Feriados

Confirman que será feriado el viernes 26 de septiembre: a qué se debe y a quiénes afecta

Rating Cero

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
play

La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.
play

Le fue muy mal en cines, Netflix la recuperó y ahora es una película súper exitosa

Ahora, llegó a la gran N roja La casa Guinness, la serie que sorprende con su estreno en este sitio web. Una producción de Reino Unido lleno de drama e intriga, la cual se remota al siglo XIX.
play

Lucha por la herencia: cuál es la trama de La casa Guinness, la nueva serie de Netflix

últimas noticias

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Hace 7 minutos
Racing recibe a su clásico rival en el Cilindro de Avellaneda.

Clásico de contrastes: Racing e Independiente chocan en Avellaneda

Hace 10 minutos
Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Hace 14 minutos
El dólar oficial se desinfló luego de haber superado los $1.500.

A cuánto cotiza el dólar este domingo y en qué valor abrirá el lunes

Hace 22 minutos
Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

Hace 25 minutos