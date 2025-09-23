Cuál es el feriado que adelantó el Gobierno y por qué será fin de semana largo

El Gobierno nacional ha implementado una modificación en el calendario de feriados para 2025, permitiendo que aquellos que caen en sábado o domingo sean trasladados al viernes anterior o al lunes siguiente. La medida refleja una estrategia del Gobierno para promover el bienestar de la población.
Este ajuste en el calendario no solo ofrece un respiro a los ciudadanos, sino que también tiene un impacto positivo en sectores como el turismo y la gastronomía, que se benefician del aumento de la actividad durante los fines de semana largos.
El Gobierno de Javier Milei implementó un “enroque intempestivo” en el calendario de feriados mediante el Decreto 614/2025, estableciendo nuevas reglas para los feriados trasladables.
Como resultado de esta modificación, se prevé un importante fin de semana largo a fines de noviembre: