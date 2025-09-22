Nuevo feriado con fin de semana largo: habrá cuatro días de descanso en noviembre 2025 Esta vez, el calendario traerá una particularidad que promete captar la atención de millones de argentinos: la confirmación de un fin de semana extenso. Por







Informaron que habrá varios Feriados, uno generará un finde XL

Noviembre se acerca con novedades que generan entusiasmo en todo el país. Entre las fechas que más expectativa despiertan se encuentran los Feriados, momentos en los que la rutina laboral se interrumpe para dar paso al descanso, los viajes y la posibilidad de compartir tiempo en familia o con amigos.

Los Feriados largos no solo representan una pausa en las obligaciones diarias, sino que también tienen un fuerte impacto en la dinámica social y económica. Cada anuncio sobre nuevas jornadas de descanso despierta reacciones inmediatas en sectores como el turismo, la gastronomía y el transporte.

Cómo es el feriado que se anunció para noviembre 2025 feriado Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025. Pixabay

El presidente Javier Milei modificó su enfoque sobre los feriados: a través del Decreto 614/2025, adelantó un día no laborable y confirmó un fin de semana largo de cuatro días en noviembre.

El calendario será: viernes 21 como feriado con fines turísticos, sábado 22 y domingo 23 como fin de semana habitual, y lunes 24 como Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20).

La medida generó expectativas en los sectores hotelero y gastronómico, que la ven como una oportunidad para impulsar la actividad tras meses de baja. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre