22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nuevo feriado con fin de semana largo: habrá cuatro días de descanso en noviembre 2025

Esta vez, el calendario traerá una particularidad que promete captar la atención de millones de argentinos: la confirmación de un fin de semana extenso.

Por
Informaron que habrá varios Feriados

Informaron que habrá varios Feriados, uno generará un finde XL

Noviembre se acerca con novedades que generan entusiasmo en todo el país. Entre las fechas que más expectativa despiertan se encuentran los Feriados, momentos en los que la rutina laboral se interrumpe para dar paso al descanso, los viajes y la posibilidad de compartir tiempo en familia o con amigos.

Habrá un fin de semana XL gracias a los nuevos Feriados
Te puede interesar:

Confirman que será feriado el viernes 26 de septiembre: a qué se debe y a quiénes afecta

Los Feriados largos no solo representan una pausa en las obligaciones diarias, sino que también tienen un fuerte impacto en la dinámica social y económica. Cada anuncio sobre nuevas jornadas de descanso despierta reacciones inmediatas en sectores como el turismo, la gastronomía y el transporte.

Cómo es el feriado que se anunció para noviembre 2025

feriado
Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

El presidente Javier Milei modificó su enfoque sobre los feriados: a través del Decreto 614/2025, adelantó un día no laborable y confirmó un fin de semana largo de cuatro días en noviembre.

El calendario será: viernes 21 como feriado con fines turísticos, sábado 22 y domingo 23 como fin de semana habitual, y lunes 24 como Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20).

La medida generó expectativas en los sectores hotelero y gastronómico, que la ven como una oportunidad para impulsar la actividad tras meses de baja.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Confirmado: así será el Día del Estudiante y los otros Feriados que quedan en el año

¿Se pasa el Día del estudiante y es feriado el lunes 22 de septiembre en 2025?

Toda la información acerca de los Feriados del mes

Qué sucede con el día del estudiante en 2025: ¿es feriado el 22 de septiembre?

Aunque la Ley 26.541 originalmente fija el 26 de septiembre como fecha oficial, el traslado busca facilitar la organización operativa del sector comercial.

Cómo se paga si te toca trabajar en el feriado por el Día del empleado de comercio

Conocé las nuevas fechas de Feridos en el mes que viene

Fin de semana largo confirmado: cuál fue el cambio en los feriados de octubre 2025 que todos celebran

Conocé lo que sucederá con los Feriados del año próximo

Atención: qué feriados de 2026 se pueden cambiar de día

Conocé los Feriados que viviremos en 2026 para planificar tus próximos viajes

Feriados 2026: cuántos fines de semana largos habrá el año que viene y cuáles tienen más días

Rating Cero

Las nuevas Series apocalípticas que están en lo más visto de Netflix
play

Esta miniserie con una guerra mundial y un futuro apocalíptico está siendo furor en Netflix: tiene impronta argentina

Friends, la serie que nunca pasa de moda cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry.

Friends, la serie que nunca pasa de moda, cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry

Charly García y Sting lanzarán el próximo 9 de octubre In the City

Charly García lanzó un adelanto de la colaboración con Sting

Evangelina Anderson sorpendió a todos con su look en la Semana de la Moda en Milán y confesó que ya tiene novio.

Evangelina Anderson sigue deslumbrando con looks de encaje: la imágenes en Milán

La cantante británica inició su camino artístico en 2006 y hoy es un ícono mundial.

La impresionante transformación de Adele: nadie puede creer cómo era antes

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 
play

Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

últimas noticias

Los recortes en materia de discapacidad del Gobierno motivaron numerosas protestas en todo el país.

Ley de Emergencia en Discapacidad: aseguran que el decreto que niega su aplicación es "inconstitucional"

Hace 22 minutos
El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar baja $55 y cae por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

Hace 54 minutos
La historia enseña que una guerra de tales dimensiones tendría consecuencias irreversibles para la humanidad, por lo que resulta esencial fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.  

¿Son famosas? La inteligencia artificial afirmó cuáles serán las primeras ciudades en caer durante la tercera guerra mundial

Hace 58 minutos
Estos síntomas pueden indicar un problema más serio que requiere atención médica inmediata.

Qué podés hacer si se te tapan los oídos

Hace 1 hora
La embajada de Palestina en Londres celebró el reconocimiento británico.

Palestina izó por primera vez su bandera afuera de su embajada en Londres

Hace 1 hora