K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

Tau, Ine, Mechi y Lily lanzan su primer álbum, 4EVER, un disco que busca innovar en el pop nacional trayendo sonidos frescos y reinventando el KPOP tradicional. El 7 de febrero lo presentarán en el Teatro Gran Rex, marcando su desembarco oficial en la escena pop nacional.

K4OS está conformada por Mariana Taurozzi, Ines Civit , Mercedes Bitzer y Lynette Ladelfa. Todas ellas, instruidas como cantautoras, bailarinas y actrices, que se conocieron cuando Tau convocó a 3 chicas para armar una girl band y así hicieron click con Ine, Mechi y Lily.

Individualmente, ya habían ganado notoriedad en las redes sociales, pero juntas conformaron una fórmula explosiva para presentar singles pegadizos y novedosos dentro de lo que venía proponiendo la escena joven musical actual.

En menos de un año, K4OS pasó de ser una promesa viral a convertirse en una de las nuevas voces del pop argentino y con 4EVER, su primer disco de estudio: catorce canciones cargadas de adrenalina, amistad y una búsqueda sonora que combina el pulso del hiperpop con la vulnerabilidad de una conversación entre amigas.

“Esperamos este día mucho tiempo. Es un torbellino de emociones”, dice Ine. “Lo mejor de todo este proceso es estar juntas”, suma Tau. En su universo todo está atravesado por esa idea: que el verdadero motor del éxito es la unión.

Producido por OHMYPOP (Lucas Murúa) junto a las cuatro integrantes, 4EVER funciona como disco que abraza el pop sin miedo a experementar con baladas y ritmos. Con temas como Té Kila, Rage, Censura o Me costó el corazón, el álbum recorre distintas emociones y géneros sin perder coherencia.

“El disco representa un pacto de amistad y permanencia”, explican. “Queríamos dejar algo que conecte nuestro presente con el futuro del pop argentino”.

En un año de crecimiento constante, las chicas vivieron un momento que no olvidarán: conocieron a Katy Perry. “Nos hizo reír mucho. Nos miraba a los ojos, estaba muy presente y nos preguntaba cosas personales”, recuerda Mechi.

“Nos regaló un mensaje hermoso sobre la belleza interior”, cuenta Lily. “Siento que se vio reflejada en nosotras”. Tau agrega: “Su disco Teenage Dream me hace acordar a 4EVER: historias en cada canción, una película completa. Fue un flash conocerla y pensar en todo lo que representa para el pop”.

Más allá del brillo y la estética, K4OS habla con sinceridad sobre lo que implica crecer dentro de la industria. “El mejor consejo que podemos dar es escucharse y acompañarse. Somos humanas, tenemos emociones, y lo importante es entender que lo que te pasa a vos también le pasa a la otra”, dice Ine.

Esa sensibilidad está plasmada incluso en sus letras: “En la balada escribimos: ‘Secarte las lágrimas y volver a empezar, crecer a tu lado y ayudarte a sanar’. Ese es nuestro lema”, cuentan.

Y, fieles a su estilo, ya tienen plan para inmortalizarlo: “Nos vamos a tatuar el corazón de 4EVER para el 07/02, cuando sea el show del Gran Rex, o algo de K4os”, revelan entre risas.

Con formación en canto, baile y actuación, K4OS propone una manera distinta de hacer pop: autogestiva, interdisciplinaria y emocional. Desde sus primeros videos en TikTok mostrando ensayos hasta su nominación a los Premios Gardel como Mejor Nuevo Artista, la banda viene demostrando que el trabajo colectivo también puede ser disruptivo.Y si algo deja claro 4EVER, es que en el caos también puede nacer la armonía.