"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

La conductora de El Nueve respondió a los dichos de la panelista e ironizó con su desempeño en televisión.

La conductora Flor de la V apuntó contra la panelista Estefi Berarid que criticó el trato que le dieron en el programa de El Nueve donde tuvo un breve paso y se fue porque no le daban su espacio: "¿Desde qué lugar?", disparó la mediática.

Bizarrap anticipó la Music Session #42 y generó expectativa.
Bizarrap anticipó la Music Session #42: cuál es el código para escucharla

La presentadora está al frente de Los profesionales de siempre, ciclo de espectáculos y actualidad, que alguna vez condujo Viviana Canosa. "Yo creo que uno tiene que mirarse uno, siempre...", empezó.

Berardi dijo que la producción “no me nutría y no los podía nutrir a ellos”, y habló específicamente sobre Florencia, en el sentido que "no era tan cercana como Carmen Barbieri".

"Si vos sos Zuckerberg (Mark), o Latorre (Yanina), una panelista a la que no le gana nadie, que la invitan a todos lados, que te sientan en lo de Susana (Giménez), en lo de Mirtha (Legrand), en lo de Pergolini (Mario), vos te podes sentar y hablar de picuda...pero cuando claramente tu trabajo no condice con tu pico", aseguró.

En este sentido, aclaró que se puede "criticar al canal" pero se preguntó "¿desde qué lugar? ¿Cuál fue su viralización?", ironizó la influencer, sobre la escasa repercusión que tuvo el paso de la panelista por distintos ciclos de televisión. Este jueves fue convocada para reemplazar a Amalia "Yuyito" González en Ciudad Magazine.

El problema con la productora Jotax se originó porque la periodista quería tener menos horas de aire, para otros proyectos personales, y le explicaron que con sólo dos días no le "rendía" a la empresa, por lo que terminó la relación laboral. "A esta generación de cristal no se le puede decir nada. Son cosas de trabajo", cerró Florencia.

