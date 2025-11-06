7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Su madre le reclamó que busque trabajo y casi la mata: fue detenido un año después

El hecho ocurrió en 2024, cuando un hombre de 26 años había apuñalado a su madre tras una discusión. El atacante volvió para exigirle plata y fue apresado por la Policía Bonaerense, tras un operativo exitoso.

Por
El hombre de 26 años fue detenido tras un operativo.

El hombre de 26 años fue detenido tras un operativo.

Un hombre de 26 años, que contaba con pedido de captura por intento de homicidio agravado por el vínculo, fue detenido en Hurlingham, tras atacar brutalmente a su madre en 2024 con quien había discutido por su falta de interés por conseguir empleo y colaborar con los gastos del hogar.

El Tribunal consideró que se trató de una venganza contra el hermano de la víctima.
Te puede interesar:

Tres hombres y una mujer fueron condenados por el asesinato de un nene con síndrome de Down

El hecho había ocurrido en mayo de 2024, cuando el agresor mantuvo una fuerte discusión con su madre en el domicilio familiar, luego de que ella le reclamara su falta de interés por conseguir empleo y colaborar con los gastos del hogar. Ante esa situación, el joven reaccionó violentamente golpeándola en el rostro hasta dejarla inconsciente, para luego apuñalarla en reiteradas oportunidades antes de huir del lugar.

madre trabajo

Tras la denuncia, intervino el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial San Martín, a cargo del Dr. Carlos Mariano González, quien ordenó a la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA) dar con el paradero del sospechoso. Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) montaron un operativo especial, cuando los investigadores lograron establecer que el prófugo regresaba ocasionalmente a la vivienda de su madre para exigirle dinero.

Ante ello, los efectivos implementaron una discreta vigilancia en las inmediaciones hasta que, finalmente, el hombre fue detenido en la intersección de las calles Kierman y Bell Ville, en Villa Tesei, partido de Hurlingham. El aprehendido quedó a disposición del magistrado interventor, acusado del delito de “Homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa”, a la espera de las diligencias judiciales correspondientes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pablo Laurta permanece detenido.

Cómo está el hijo de Pablo Laurta tras el asesinato de su madre y su abuela

Abril Romero Miranda permanece desaparecida.

Una adolescente de 17 años desapareció hace casi dos meses y hubo allanamientos en Salta

Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

play

Así fue el brutal ataque a machetazos a una veterinaria en Córdoba

play

Una mujer fue baleada cuando navegaba en Escobar: los isleños, en la mira

Rating Cero

La imagen de la actriz junto a un hombre se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Parece uno de los Ortega": Gimena Accardi compartió una foto sugerente con un misterioso hombre

Dua Lipa volvió a Argentina para sus shows en River Plate.

Se confirmó la telonera de Dua Lipa y hay polémica: cuándo abren las puertas del estadio de River

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.
play

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

últimas noticias

Dua Lipa se presentará en el Estadio Monumental el 7 y 8 de noviembre.

Dua Lipa fue a cenar a una parrilla en Villa Crespo: pidió mollejas y chinchulines

Hace 1 hora
Molina se agarra la cabeza tras errar dos penales seguidos en la final.

El desgarrador mensaje del jugador de Argentinos que erró dos penales en la final de la Copa Argentina: "No tengo fuerzas"

Hace 1 hora
A la escuela tuvo que asistir una ambulancia para atender a varias personas que presentaron golpes y crisis nerviosas.

Video: un grupo de madres protagonizó una batalla campal en el patio de un colegio secundario

Hace 2 horas
Elon Musk multiplicará por 17.000 veces su actual sueldo de U$S 59 millones

Elon Musk cobrará un billón de dólares por dirigir Tesla durante los próximos 10 años

Hace 2 horas
Franco Colapinto tiene 22 años.

Alpine anunciaría a Colapinto como piloto para 2026 en el GP de Brasil: el sugerente posteo de la cuenta oficial

Hace 2 horas