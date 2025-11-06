Su madre le reclamó que busque trabajo y casi la mata: fue detenido un año después El hecho ocurrió en 2024, cuando un hombre de 26 años había apuñalado a su madre tras una discusión. El atacante volvió para exigirle plata y fue apresado por la Policía Bonaerense, tras un operativo exitoso. Por







Un hombre de 26 años, que contaba con pedido de captura por intento de homicidio agravado por el vínculo, fue detenido en Hurlingham, tras atacar brutalmente a su madre en 2024 con quien había discutido por su falta de interés por conseguir empleo y colaborar con los gastos del hogar.

El hecho había ocurrido en mayo de 2024, cuando el agresor mantuvo una fuerte discusión con su madre en el domicilio familiar, luego de que ella le reclamara su falta de interés por conseguir empleo y colaborar con los gastos del hogar. Ante esa situación, el joven reaccionó violentamente golpeándola en el rostro hasta dejarla inconsciente, para luego apuñalarla en reiteradas oportunidades antes de huir del lugar.

madre trabajo Tras la denuncia, intervino el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial San Martín, a cargo del Dr. Carlos Mariano González, quien ordenó a la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA) dar con el paradero del sospechoso. Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) montaron un operativo especial, cuando los investigadores lograron establecer que el prófugo regresaba ocasionalmente a la vivienda de su madre para exigirle dinero.

Ante ello, los efectivos implementaron una discreta vigilancia en las inmediaciones hasta que, finalmente, el hombre fue detenido en la intersección de las calles Kierman y Bell Ville, en Villa Tesei, partido de Hurlingham. El aprehendido quedó a disposición del magistrado interventor, acusado del delito de “Homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa”, a la espera de las diligencias judiciales correspondientes.

