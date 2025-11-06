6 de noviembre de 2025 Inicio
McDonald's desembarca en el Barrio Chino de Belgrano con un local único y temático

Se trata del restaurante número 229 de la cadena de comida rápida en el país y que busca celebrar la diversidad y la integración cultural con innovación, sustentabilidad y sabores inspirados en la cultura china.

El nuevo local gastronómico está ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz.

El nuevo local gastronómico está ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz.

Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s en el mundo, inauguró su nuevo restaurante en el Barrio Chino de Belgrano, un enclave cultural emblemático de la Ciudad.

Emergencia en discapacidad. 
Emergencia en discapacidad: advierten que el aumento anunciado por el Gobierno es insuficiente y agrava la crisis del sector

El local número 229 del país, ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz, se destaca por sus detalles únicos con guiños a la cultura china, como la tipografía utilizada, los faroles decorativos, la paleta de colores del interior y los arcos tradicionales que enmarcan la entrada y salida del AutoMac.

Como parte de esta apertura, McDonald’s presentó tres productos exclusivos inspirados en la gastronomía oriental, disponibles únicamente en este restaurante y por tiempo limitado. Estas opciones fusionan los clásicos de la marca con sabores del lejano oriente: los Chicken Pops, una versión diferente de los tradicionales nuggets de pollo, rebozados con panko y acompañados por salsa teriyaki; el sándwich Chicken Teriyaki, con una receta especial que incorpora salsa agridulce; y el Apple Pie Sundae, una reversión del postre icónico de la marca con pastel de manzana.

El nuevo lugar gastronómico refuerza el vínculo de McDonald’s con la diversidad cultural del barrio y su espíritu innovador, ofreciendo una experiencia gastronómica que conecta la identidad global de la marca con la riqueza local. La marca no solo abre un nuevo local sino que se integra a la vida del barrio, a sus símbolos y a su gente, destacaron desde la empresa.

Arcos Dorados Mc Donalds en el Barrio Chino en Belgrano

El Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, Fernando Arango, destacó: “Este nuevo restaurante representa mucho más que una apertura, es un espacio que refleja nuestra vocación por innovar y por estar cada vez más cerca de la comunidad. Con su diseño, sus tecnologías y su propuesta gastronómica, buscamos que se convierta en un punto de encuentro para los vecinos del barrio y para todos los que quieran vivir una experiencia distinta”.

Agregó: “También será uno de los principales escenarios de nuestras acciones solidarias, como el Gran Día, que se celebrará el próximo 28 de noviembre y es la jornada más importante del año para la compañía”.

