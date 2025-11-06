Una adolescente de 17 años desapareció hace casi dos meses y hubo allanamientos en Salta Se llama Abril Romero Miranda y vivía en General Rodríguez. Había dejado una carta a su madre y afirmó que se fue junto a un hombre, a quien definió como "el amor de su vida". Por







Abril Romero Miranda permanece desaparecida.

Una adolescente se encuentra desaparecida desde hace casi dos meses luego de presuntamente irse junto a un hombre de 32 años con quien había convivido. Pese a que vivía en la localidad bonaerense de General Rodríguez, se llevaron adelante distintos allanamientos en Salta ya que el sospechoso que la acompañaría es oriundo de esa provincia.

La joven, llamada Abril Romero Miranda, tiene 17 años y su familia la vio por última vez el 18 de septiembre. Previo a retirarse de su casa, dejó una carta dirigida a su madre, Jorgelina Miranda, donde afirmó que se fue junto a un hombre llamado Cristian Esteban Velazco, a quien definió como "el amor de su vida".

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Miranda expuso los operativos que se llevaron adelante para hallar a la adolescente: "Hicieron un allanamiento en Tartagal, Salta, en la casa del tío de Cristian y no están ahí. Es un misterio y estoy a la espera de que me llamen después del allanamiento".

En tanto, previamente, la mujer afirmó en diálogo con medios televisivos que Velazco y su hija "convivieron por dos meses". Además, marcó que la familia de la menor denunció al hombre ya que "le pegaba", por lo que Miranda volvió a convivir con su madre.

También marcó cómo se conocieron: "Vivía por el barrio, se conocieron acá y él mintió al decir que tenía 25 años. Ahora nos enteramos que es mayor. Él fue a retirar a Abril del colegio, no lo dejaron y lo echaron de la escuela". En este marco, señaló que se comunicó con su hija el 25 de octubre "a las 8.46 de la mañana y me pidió que no la buscáramos, que ella estaba bien. La llamada fue sospechosa".