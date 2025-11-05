5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Falla de seguridad: la absurda clave que posibilitó el robo del Museo del Louvre en París

Las auditorías habían alertado sobre la vulnerabilidad del sistema de vigilancia pero la dirección de la reconocida institución francesa no tomó ninguna medida. Hay 4 detenidos, 3 por muestras de ADN.

Por
El museo había protegido sus tesoros con una contraseña absurda.

El museo había protegido sus tesoros con una contraseña absurda.

Reuters

El robo de los 100 millones de euros en el Museo del Louvre, en París, puso en evidencia una falla grave en el tema de la seguridad como es la contraseña.

Igual que su hijo, Mira Nair fue una pionera en su propio terreno. Ella fue la primera cineasta de autor india reconocida en todo el mundo.
Te puede interesar:

¿Por qué la madre del nuevo alcalde de Nueva York fue clave en la victoria en las elecciones?

Documentos filtrados de la Agencia Nacional de Seguridad de la Información (ANSSI) confirmó que el sistema de Sathi de videovigilancia era obsoleto, no se actualizaba hace años y tenía una palabra clave que era "Louvre".

Las auditorías habían advertido en varias ocasiones de la vulnerabilidades informáticas y contraseñas débiles durante años, aunque las autoridades del antiguo palacio se confiaron en el prestigio del símbolo de la cultura de Francia.

Los ladrones se llevaron varias piezas únicas de la colección napoleónica, que se vio favorecido por la facilidad para burlar la seguridad digital. Sumado a las fallas físicas como la mal orientación de las cámaras, dejó expuesta una década de negligencia tecnológica.

La investigación sobre el robo del Louvre

Hay cuatro personas acusada y detenidas, tres con las pruebas de ADN, aunque las joyas no se lograron recuperar hasta el momento. La fiscal parisina Laure Beccuau reveló que los sospechosos “no son criminales sofisticados”, sino obreros y trabajadores del norte de París.

El palacio hecho museo fue robado el 19 de octubre de 2025, cuando los ladrones se llevaron ocho joyas de la corona francesa valoradas en aproximadamente 100 millones de euros. Ingresaron disfrazados de obreros, utilizaron una escalera para acceder a la Galería de Apolo, cortaron una ventana y en pocos minutos sustrajeron las joyas, escapando en motocicletas. Sólo se recuperó una corona dañada, el botín principal sigue sin aparecer.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Shein abrió las puertas de su local en París este miércoles.

En medio del escándalo, Shein abrió su tienda física en París

Shein, en el ojo de la tormenta a pocos días de la apertura de su primer local físico en Francia.

Escándalo en Shein: denunciaron la venta de muñecas sexuales con rasgos infantiles

El gobierno francés anunció que habrá una investigación judicial.

Francia amenaza con prohibir Shein por vender muñecas sexuales con aspecto infantil

El botín robado en el Museo del Louvre sigue sin aparecer.

Robo en el Museo del Louvre: dos de los sospechosos son una pareja con hijos

Jair Bolsonaro fue condenado por la Justicia de Brasil.

Brasil: piden evaluar el estado de salud de Jair Bolsonaro antes de encarcelarlo

El despido fue criticado por el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas italiano, en donde expresaron su “desconcierto” ante estos hechos.

Un periodista italiano fue despedido por preguntar si "Israel debería reconstruir la Franja de Gaza"

Rating Cero

Pachu Peña se divorció de Felicitas Isse Moyano tras más de 20 años juntos.

Pachu Peña se separó tras casi 20 años de relación: quién es su nueva novia

La cantante colombiana expresó su emoción por este nuevo hito en su carrera.

"Siento que apenas estoy comenzando": Shakira recibió el Global Touring Icon de Billboard por su histórica gira Las Mujeres Ya No Lloran

Morrissey canceló su show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Morrissey canceló su show en Buenos Aires: cómo pedir el reembolso de las entradas

Juan Di Natale y Lizy Tagliani estarán al frente de los Martín Fierro de Cable.

Juan Di Natale y Lizy Tagliani conducirán los Martín Fierro de Cable

Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Johnny Depp dirigió la película Modigliani, tres días en Montparnasse.
play

Johnny Depp llega a la Argentina: presentará su nueva película en cines

últimas noticias

Jair Bolsonaro fue condenado por la Justicia de Brasil.

Brasil: piden evaluar el estado de salud de Jair Bolsonaro antes de encarcelarlo

Hace 11 minutos
El despido fue criticado por el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas italiano, en donde expresaron su “desconcierto” ante estos hechos.

Un periodista italiano fue despedido por preguntar si "Israel debería reconstruir la Franja de Gaza"

Hace 12 minutos
El plan Buenos Aires 24 horas se focaliza en ocho puntos neurálgicos de la vida nocturna porteña.

La Ciudad extiende el horario del transporte público y refuerza la seguridad para impulsar la economía nocturna

Hace 12 minutos
Milei cantando en el Movistar Arena.

Milei, víctima de una fake news: el Presidente celebró una supuesta invitación de AC/DC para cantar en River

Hace 14 minutos
El hecho se produjo en Neuquén.

Su madre fue víctima de femicidio y la Justicia aceptó que sea adoptada por el padre de sus hermanos

Hace 14 minutos