Asesinaron a balazos a un argentino en una fiesta electrónica en México: era peluquero e iba a ser papá Se encontraba en ese país desde noviembre de 2025 y era oriundo de Santa Fe. Recibió varios disparos mientras estaba en un boliche en Tulum. Por + Seguir en







Jonatan Minucci tenía 37 años.

Un hombre argentino de 37 años fue asesinado a balazos en la ciudad mexicana de Tulum, antes del inicio de un evento de música electrónica. Los atacantes huyeron del lugar y permanecen prófugos, mientras que tampoco fueron identificados por las autoridades.

El hecho se produjo el viernes en un boliche de Tulum, donde un hombre disparó en el lugar e hirió a tres personas, entre las que se encontraban el turista argentino, que se llamaba Jonatan Emanuel Minucci, había nacido en la provincia de Santa Fe y trabajaba de peluquero.

En este marco, la víctima recibió disparos en el cuello, el rostro, los brazos y el tórax. El suceso fue en el bar Vesica Canote Club de Tulum, situado en el estado de Quintana Roo.

Jonatan Minucci Jonatan Minucci tenía 37 años. Minucci había llegado a México en noviembre de 2025 y esperaba a un hijo, ya que su pareja se encuentra embarazada. Según consignó el diario Clarín, llevó sus herramientas de peluquero al país norteamericano, aunque trabajaba como personal de seguridad en bares, además de plomero o electricista.

En tal sentido, luego hubo otros dos ataques en zonas cercanas al crimen de Minucci: el primero se registró durante una fiesta electrónica llamada Festival Tehmplo, donde un hombre fue asesinado, mientras que después testigos oyeron disparos en colonia 2 de Octubre.