11 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Mar del Plata: asesinaron a un joven de 16 años de un balazo en la cabeza

La víctima fue abordada por varias motos en el marco de un enfrentamiento entre bandas. Todo apunta al conductor de un vehículo de apoyo que habría efectuado alrededor de 20 disparos, siendo uno de ellos el que le causó la muerte.

Por
La balacera provocó el vuelco del auto.

La balacera provocó el vuelco del auto.

Un joven de 16 años fue asesinasdo de un disparo en la cabeza tras una feroz balacera en Mar del Plata. Tras horas de incertidumbre, lograron atrapar a uno de los acusados por el crimen.

Identificaron a dos hombres como sospechosos.
Te puede interesar:

Detuvieron a dos hombres por el doble crimen en Santa Fe: cuál es la nueva hipótesis

Según informaron fuentes judiciales, una vecina fue quien asistió al menor, que ingresó alrededor de las 17 al Centro de Salud N° 2 con una herida de arma de fuego en la cabeza, a la altura de la nuca. Pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, se constató su fallecimiento a los pocos minutos.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima se desplazaba en una motocicleta cuando fue interceptada por varios individuos que circulaban en motos, mientras que el principal sospechoso se movilizaba en un automóvil Fiat Palio de color rojo.

En ese contexto, se habrían efectuado cerca de 20 disparos, uno de los cuales impactó en el joven y le provocó la muerte. Como consecuencia de la balacera, el vehículo involucrado terminó volcado y su conductor intentó darse a la fuga.

Minutos más tarde, un nuevo aviso al 911 informó que el sospechoso se encontraba herido y refugiado en una vivienda ubicada en la zona de Cerrito y calle 87. Tras un operativo cerrojo y una persecución a pie a través de un terreno descampado, efectivos policiales lograron detenerlo de urgencia en la intersección de Cerrito y calle 89. En ese momento, el hombre presentaba una herida de arma de fuego en el brazo derecho y una lesión superficial en la cabeza producto del roce de un proyectil.

En el lugar se hizo presente la madre del detenido quien declaró ser la propietaria del Fiat Palio involucrado en el hecho y señaló que había cedido el vehículo a su hijo con anterioridad al episodio.

La investigación fue caratulada como homocidio y quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas. En el marco de la causa, intervienen peritos de la Policía Científica y personal de la DDI de Mar del Plata, quienes trabajan en el relevamiento de testimonios y en el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, el crimen estaría relacionado con conflictos asociados al narcomenudeo. En tanto, el principal sospechoso permanece bajo custodia policial en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibe atención médica por las heridas sufridas durante el ataque.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gimena Agustina Cardozo (27) y su hijo Dominic presentaron heridas de arma blanca y signo de estrangulamiento.

Doble homicidio en La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su mujer y su bebé de 11 meses

Al menos un grupo de cinco hombres armados irrumpió en la cancha de fútbol.

Ecuador en shock: tres muertos tras un ataque armado durante un partido entre amigos

Cinco detenidos por la caída de una banda narco.

Cayó una banda narcofamiliar en Córdoba: hay cinco detenidos

La historia del asesino en serie que conmocionó a una nación entera

Quién era Manuel Delgado Villegas, el asesino en serie más importante de España: tenía un apodo particular

Renee Nicole Good fue filmada por una agente del ICE antes de ser asesinada.

Nuevo video del momento en el que un oficial de ICE mató a una mujer en Minneapolis

Testigos advirtieron que el hombre intentó abusar a una joven de 17 años arriba del colectivo

Brutal paliza a un presunto abusador en Caseros: lo bajaron del colectivo y lo golpearon

Rating Cero

El colombiano contó que había soñado con su muerte.

Video: el momento del accidente de Yeison Jiménez, el cantante que predijo su muerte

Zaira Nara, otra vez separada.

Zaira Nara se separó de Robert Storm a poco tiempo de iniciar su romance

Yanina Latorre fue reemplazo de Maxi López.

Escándalo en MasterChef Celebrity: revelaron qué pasó detrás de cámara tras la participación de Yanina Latorre

La Mona Jiménez y una vida cargadas de hitos. 
play

En su cumpleaños: los 11 datos más llamativos de Carlos "La Mona" Jiménez

La Mona Jiménez cumple 75 años.

La Mona Jiménez cumple 75 años a puro cuarteto: de odiar su apodo a convertirse en patrimonio cultural

El cambio de imagen reforzó su perfil mediático y volvió a posicionarla como una de las figuras más comentadas del reality.

La impresionante transformación de Sofía "La Reini" Gonet: buscó llamar la atención de Germán Martitegui

últimas noticias

El colombiano contó que había soñado con su muerte.

Video: el momento del accidente de Yeison Jiménez, el cantante que predijo su muerte

Hace 11 minutos
Zaira Nara, otra vez separada.

Zaira Nara se separó de Robert Storm a poco tiempo de iniciar su romance

Hace 21 minutos
play
Bruno Scopazzo en el set de El Eternauta.

El creador de Guardianas del Pop Argentino habló del clip viral: "La IA es una gran herramienta, pero no reemplaza la creatividad"

Hace 56 minutos
Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Cuba.

Ultimátum de Trump a Cuba: "Lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

Hace 1 hora
play

El drama de los incendios en Chubut: el momento en el que una familia contempla lo que quedó de su casa

Hace 1 hora