Mar del Plata: asesinaron a un joven de 16 años de un balazo en la cabeza La víctima fue abordada por varias motos en el marco de un enfrentamiento entre bandas. Todo apunta al conductor de un vehículo de apoyo que habría efectuado alrededor de 20 disparos, siendo uno de ellos el que le causó la muerte.







La balacera provocó el vuelco del auto.

Un joven de 16 años fue asesinasdo de un disparo en la cabeza tras una feroz balacera en Mar del Plata. Tras horas de incertidumbre, lograron atrapar a uno de los acusados por el crimen.

Según informaron fuentes judiciales, una vecina fue quien asistió al menor, que ingresó alrededor de las 17 al Centro de Salud N° 2 con una herida de arma de fuego en la cabeza, a la altura de la nuca. Pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, se constató su fallecimiento a los pocos minutos.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima se desplazaba en una motocicleta cuando fue interceptada por varios individuos que circulaban en motos, mientras que el principal sospechoso se movilizaba en un automóvil Fiat Palio de color rojo.

En ese contexto, se habrían efectuado cerca de 20 disparos, uno de los cuales impactó en el joven y le provocó la muerte. Como consecuencia de la balacera, el vehículo involucrado terminó volcado y su conductor intentó darse a la fuga.

Minutos más tarde, un nuevo aviso al 911 informó que el sospechoso se encontraba herido y refugiado en una vivienda ubicada en la zona de Cerrito y calle 87. Tras un operativo cerrojo y una persecución a pie a través de un terreno descampado, efectivos policiales lograron detenerlo de urgencia en la intersección de Cerrito y calle 89. En ese momento, el hombre presentaba una herida de arma de fuego en el brazo derecho y una lesión superficial en la cabeza producto del roce de un proyectil.