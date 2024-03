Video: un taxista "noqueó" a un hombre para socorrer a un colectivero y se volvió viral.

En el mismo se observa como un hombre, que se encuentra en estado de ebriedad, corre y se trepa al ómnibus en movimiento, enojado porque al parecer el conductor no lo dejó viajar. De acuerdo a los comentarios de los usuarios , el hecho ocurrió en unidad de la empresa Cutcsa en Uruguay , aunque no puede especificarse en qué localidad.

"¿No me llevas porque estoy en pedo? No, no me bajo. Bajate vos, bajate vos", le grita el transeúnte al colectivero, desafiándolo a pelear. Ante esto, el chofer decide frenar y abre la puerta para discutir con el hombre, que le tira un golpe que esquiva por poco.

Sin embargo, la secuencia suma otro protagonista cuando se ve que un taxi frena y se baja el chofer, el cual le mete un puñetazo en la cara desde atrás, por lo que el hombre que generó el disturbio termina tirado en la calle y se golpea con el cordón de la vereda.

"Andá y dejá de descansar a la gente que está laburando", le indica el taxista al atacante que se reincopora confundido por el golpe, mientras el colectivo y el taxi se ponen en marcha y continúan con sus respectivos viajes.